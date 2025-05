Apple prépare l’arrivée de l’iPhone pliable : ce que l’on sait du calendrier 2025–2027

Un changement de cap longuement mûri

Apple n’est jamais le premier à adopter une nouvelle technologie. Mais quand la firme de Cupertino entre dans la danse, c’est souvent avec une vision peaufinée et ambitieuse. Selon plusieurs fuites récentes et rapports d’analystes, le premier iPhone pliable pourrait voir le jour à l’automne 2026. Une décision stratégique qui marquerait un tournant dans l’histoire du produit phare de la marque.

Le modèle actuellement en développement s’orienterait vers un format “livre”, avec un grand écran interne d’environ 7,8 pouces, proche d’une tablette, et un second écran externe plus compact autour de 5,5 pouces. L’objectif ? Offrir une expérience hybride entre smartphone et iPad mini, sans compromis sur le design.

Une gamme repensée dès 2025

Avant ce lancement attendu, Apple pourrait amorcer la transition dès l’année prochaine avec un modèle baptisé iPhone 17 Air. Plus fin, plus léger, et résolument tourné vers le haut de gamme esthétique, cet appareil viserait les utilisateurs en quête d’élégance et de discrétion. Seul bémol : une autonomie encore incertaine qui pourrait limiter sa diffusion au départ.

En coulisses, la firme peaufinerait aussi la suite. En 2027, une seconde génération d’iPhone pliable serait déjà prévue, cette fois pour célébrer les 20 ans de la gamme. Un clin d’œil symbolique, mais surtout un indicateur fort de la direction que prend la marque.

Apple réorganise ses lancements

Autre évolution majeure : Apple envisagerait d’étaler davantage ses sorties. À partir de 2026, les modèles Pro et pliables continueraient d’être dévoilés à l’automne, tandis que les iPhone standards pourraient basculer vers un lancement au printemps. Une manière de lisser la production, de relancer plus souvent l’intérêt médiatique… et de mieux contrôler la demande.

Des compromis techniques encore en débat

Tous les voyants ne sont pas encore au vert. L’intégration d’un Face ID sous l’écran reste en phase de test, notamment sur les futurs modèles Pro. Pour les versions pliables, plus complexes à miniaturiser, Apple pourrait opter pour un retour temporaire au capteur Touch ID latéral. Une décision qui viserait à ne pas compromettre la finesse et la fiabilité de l’appareil.

Vers un futur moins linéaire

Ce calendrier marque la fin d’un cycle pour Apple. L’iPhone, qui évoluait jusqu’ici par petites touches chaque année, semble entrer dans une phase de réinvention plus radicale. En parallèle des efforts sur l’IA, la réalité mixte et les services, le hardware reprend une place centrale dans la stratégie de la marque.

Le pari est risqué : le marché des smartphones pliables reste encore de niche, avec des défis techniques majeurs. Mais si l’histoire d’Apple nous a appris quelque chose, c’est que la patience et le timing ont souvent joué en sa faveur.