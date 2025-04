iPhone 17 : les premières fuites dévoilent des changements radicaux dans le design

Prévu pour septembre 2025, le prochain iPhone 17 commence déjà à faire parler de lui. Selon plusieurs sources proches de l’industrie, Apple préparerait une évolution notable de sa gamme, avec l’introduction de nouveaux modèles et un design repensé.

Quels formats seront proposés ? À quoi s’attendre en matière de performances et de fonctionnalités ? Voici un tour d’horizon des éléments déjà connus ou crédibles.

Quatre modèles pour couvrir tous les usages

Un iPhone 17 Air pour remplacer la version Plus

Apple proposerait une gamme composée de quatre versions : iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. L’objectif : répondre aux attentes de profils variés, tout en rationalisant l’offre.

Le modèle Air prendrait la place de la version Plus, avec un positionnement plus affirmé sur la finesse et la légèreté. Un clin d’œil assumé aux autres produits estampillés « Air », comme l’iPad et le MacBook du même nom.

Des performances différenciées entre les gammes

Les iPhone 17 Pro et Pro Max continueraient de se distinguer par des matériaux premium et une puissance accrue, tandis que les modèles standard miseraient sur un bon rapport qualité-prix. Apple chercherait ainsi à maintenir sa stratégie de segmentation, tout en améliorant les performances globales de la gamme.

Design plus fin et refonte du module photo

Un châssis affiné pour le modèle Air

L’iPhone 17 Air afficherait une épaisseur record de 5,5 mm, soit l’un des smartphones les plus fins jamais conçus par Apple. Ce gain de finesse s’accompagnerait d’un cadre en aluminium allégé, pensé pour offrir un bon compromis entre esthétisme et robustesse.

Nouvelle disposition des capteurs photo

Apple envisagerait également de revoir le design du module photo. Fini le bloc carré : les capteurs seraient intégrés dans une bande horizontale, couvrant toute la largeur du dos de l’appareil. Une évolution à la fois esthétique et fonctionnelle, qui faciliterait la prise en main et la pose à plat.

Matériaux distincts selon les modèles

Les iPhone 17 standard adopteraient un cadre en aluminium et un dos en verre. Pour les versions Pro, Apple opterait pour un mélange de titane noir et de verre satiné, renforçant le positionnement haut de gamme de ces modèles.

Des écrans plus grands et rafraîchissement 120 Hz

Technologie ProMotion sur toute la gamme

Tous les iPhone 17 bénéficieraient d’un écran 120 Hz grâce à la technologie ProMotion, jusqu’ici réservée aux modèles Pro. Une évolution attendue, qui améliorerait la fluidité générale, notamment dans les jeux et la navigation web.

Formats d’écran adaptés aux usages

iPhone 17 : 6,1 pouces

: 6,1 pouces iPhone 17 Air : 6,6 pouces

: 6,6 pouces iPhone 17 Pro : 6,3 pouces

: 6,3 pouces iPhone 17 Pro Max : 6,9 pouces

Ces dimensions viseraient à mieux segmenter la gamme, en donnant plus de lisibilité à chaque modèle.

Puce A19 et amélioration de la RAM

Nouveaux processeurs pour plus de réactivité

Apple équiperait les modèles de base de la puce A19, tandis que les versions Pro bénéficieraient d’une A19 Pro. Ce processeur plus performant permettrait une meilleure gestion énergétique et des capacités accrues pour le traitement graphique et l’intelligence artificielle embarquée.

Mémoire vive : jusqu’à 12 Go sur les Pro

La quantité de mémoire vive serait revue à la hausse : 8 Go de RAM sur les iPhone 17 et Air, contre 12 Go sur les modèles Pro. De quoi fluidifier l’usage multitâche et améliorer les performances avec des applications exigeantes.

Appareil photo : homogénéisation à 48 MP

le même capteur principal pour tous

Tous les modèles de la gamme intégreraient un capteur photo principal de 48 mégapixels. Une première, qui permettrait d’offrir une qualité d’image uniforme, quel que soit le modèle choisi.

Cette stratégie viserait à renforcer la cohérence de la gamme, tout en mettant l’accent sur les traitements logiciels pour distinguer les modèles Pro en photographie avancée.