Android 16 réinvente le multitâche avec un écran partagé asymétrique beaucoup plus pratique

Jusqu’à présent, le multitâche sur Android n’a jamais vraiment convaincu sur smartphone. Trop contraint, trop rigide, souvent inutile sur de petits écrans. Mais avec Android 16, Google tente un nouveau pari : un mode d’écran partagé inédit, en 90/10, pensé pour coller aux usages réels. Et à première vue, ça change vraiment la donne.

Un vrai plein écran, et une app discrète mais accessible

Le principe est simple, presque évident : une application occupe la quasi-totalité de l’affichage, pendant qu’une autre reste en surcouche réduite — visible, mais sans gêner. Cette deuxième app peut s’afficher en haut ou en bas, selon le contexte. L’idée ? Vous permettre de garder un œil sur un fil de messages ou une visio, tout en utilisant votre navigateur, vos mails ou une appli métier.

Contrairement aux anciens splits 50/50 ou 70/30, ce nouveau format n’étouffe pas les deux applis. On n’essaie plus de tout caser dans trop peu d’espace : on priorise, sans tout sacrifier.

Un simple tap pour inverser les rôles

Le détail qui change tout, c’est la bascule instantanée. En appuyant sur l’appli secondaire, celle-ci devient principale en un claquement de doigt. Pas de fermeture, pas de chargement. Juste une transition visuelle fluide et rapide. On peut donc répondre à un message WhatsApp en plein Google Docs, sans perdre le fil de ce qu’on faisait. Et inversement.

Inspiré du pliable, mais pensé pour tous

Cette logique rappelle celle de certains OS développés pour les smartphones pliables, comme l’Open Canvas de OnePlus ou les fenêtres flottantes chez Samsung. Sauf que Google, cette fois, veut intégrer le concept nativement dans Android, pour tous les appareils. Pas besoin d’un écran XXL pour en profiter. Et ça, c’est nouveau.

La fonction est encore en phase de test, mais les premières démonstrations sont plutôt prometteuses. L’interface reste stable, les animations sont soignées, et l’expérience globale semble fluide, même sur des téléphones milieu de gamme.

Une évolution discrète mais utile du multitâche Android

Est-ce que ça va tout changer ? Non. Mais pour une fois, le multitâche ne se limite pas à une fonction gimmick que personne n’utilise. Ce nouveau mode s’intègre naturellement dans les gestes du quotidien jongler entre messages, visio, fichiers et outils sans fermer ou relancer les apps à chaque fois.

Et Google ne s’arrêterait pas là. Des fuites évoquent déjà un mode trois fenêtres à venir, voire un assistant flottant contextuel. Rien d’annoncé officiellement, mais on sent que la firme cherche enfin à faire du multitâche un vrai atout, même sur les formats les plus classiques.