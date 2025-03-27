iOS 19 : Apple prépare une refonte majeure pour ses appareils en 2025

iOS 19 : Apple prépare une refonte majeure pour ses appareils en 2025

Apple prépare une évolution majeure de son système mobile. iOS 19, attendu pour juin 2025 lors de la WWDC, proposera une refonte visuelle inspirée de visionOS, ainsi que de nouvelles fonctions centrées sur la fluidité, la traduction et la sécurité. Voici un aperçu de ce que cette version apportera aux utilisateurs d’iPhone.

Une interface plus moderne et immersive

Apple veut homogénéiser l’apparence de ses appareils. iOS 19 adoptera des icônes circulaires, des menus transparents et une typographie plus aérée, dans l’esprit du système visionOS utilisé sur le casque Vision Pro. Le changement serait le plus important depuis l’arrivée d’iOS 7 en 2013.

L’application Appareil photo bénéficiera également d’une interface revue, avec des commandes repositionnées et plus intuitives. L’idée : réduire les gestes inutiles et rendre l’accès aux réglages plus direct.

Une nouvelle version de Siri et traduction en direct avec les AirPods

Siri devrait gagner en pertinence. Grâce à une meilleure compréhension du contexte, l’assistant pourra enchaîner les requêtes sans répétition et proposer des suggestions en fonction des usages en cours. Apple rattrape ici le retard pris face aux assistants basés sur l’IA générative.

Autre nouveauté phare : la traduction en direct. Avec une paire d’AirPods, il sera possible de traduire des conversations en temps réel, à la manière de Google Pixel. Une fonction particulièrement utile en voyage ou dans un contexte professionnel multilingue.

Messages RCS, ouverture d’AirDrop : Apple s’adapte à l’Europe

iOS 19 intégrera enfin le support du RCS (Rich Communication Services) avec chiffrement de bout en bout. Résultat : messages enrichis, retours de lecture, édition et suppression, même entre iPhone et Android.

Pour se conformer aux exigences européennes sur l’interopérabilité, Apple ouvrira aussi AirDrop et AirPlay à des services concurrents, et autorisera l’affichage de notifications sur des montres tierces. Un virage stratégique pour conserver sa place dans l’UE.

Compatibilité et calendrier de déploiement

La mise à jour sera proposée à tous les modèles compatibles avec iOS 18, incluant les iPhone 11 à 16. Les premiers testeurs auront accès à la bêta dès juin, avec une sortie grand public prévue en septembre 2025, en même temps que l’iPhone 17.

Certaines fonctions, notamment celles liées à l’IA ou à la traduction, pourraient être exclusives aux modèles les plus récents ou à certaines puces (A17 Pro ou supérieures).

Un tournant stratégique pour Apple

Avec iOS 19, Apple fait bien plus qu’un simple lifting. L’interface se modernise, les interactions deviennent plus intelligentes, et l’écosystème s’ouvre doucement aux normes imposées par les régulateurs. Ces choix reflètent une volonté d’évolution, sans rompre avec les fondamentaux de la marque.

Reste à voir comment les utilisateurs réagiront à cette transformation visuelle, qui pourrait diviser entre amateurs de nouveauté et adeptes de stabilité. Rendez-vous en juin pour découvrir les premières images officielles.