Déployée en mars 2025, la mise à jour Wear OS 5.1 promettait des avancées majeures pour les Pixel Watch. Basée sur Android 15, elle devait notamment améliorer la précision du suivi d’activité et introduire la détection de perte de pouls. Mais sur le terrain, les retours sont loin d’être enthousiastes.

De nombreux utilisateurs pointent des bugs récurrents, allant de la disparition des notifications à une lenteur généralisée de la montre. Une mise à jour attendue, mais clairement pas à la hauteur des espérances.

Notifications absentes, Fitbit déconnecté

Parmi les soucis les plus signalés : des retards dans l’affichage des notifications, voire leur absence totale. Un problème majeur pour un objet connecté censé garder son utilisateur informé en temps réel. D’autres évoquent une synchronisation bancale avec l’application Fitbit, pourtant essentielle pour les adeptes du suivi de santé.

Certains témoignages relayés sur Android Police évoquent aussi une instabilité persistante, avec des plantages lors de l’ouverture d’apps ou pendant les tentatives de personnalisation du cadran.

Ralentissements et instabilités au quotidien

La mise à jour semble également avoir un impact sur les performances générales. Plusieurs utilisateurs décrivent une interface ralentie, avec des temps de réponse inhabituellement longs. Un frein pour ceux qui utilisent leur montre au quotidien, que ce soit pour consulter la météo, lancer un minuteur ou contrôler leur musique.

crashs fréquents lors de la personnalisation du cadran

menus qui mettent plusieurs secondes à s’afficher

impossibilité de relier la montre à certaines applis tierces

Un silence de Google qui interroge

Face à ces problèmes, les tentatives classiques (redémarrage, réinitialisation d’usine) ne changent rien. Le plus frustrant pour les utilisateurs ? L’absence de communication officielle de Google. Aucun correctif n’a été annoncé, et la firme reste silencieuse sur ses forums et réseaux sociaux.

La prochaine mise à jour est prévue pour juin 2025. D’ici là, les utilisateurs concernés sont invités à signaler les bugs rencontrés, dans l’espoir d’un patch rapide.

Google peut-il rattraper le tir ?

Le marché des montres connectées est en pleine croissance, avec des concurrents comme Samsung ou Apple très réactifs sur les correctifs. Si Google ne règle pas rapidement ces dysfonctionnements, la Pixel Watch pourrait perdre des parts de marché.

La fiabilité logicielle est devenue un critère clé pour les acheteurs. Une mauvaise expérience utilisateur aujourd’hui, c’est une vente en moins demain. Il est donc temps pour Google de passer à l’action.