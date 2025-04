iPhone 16 bientôt hors de prix ? Apple piégée par une taxe choc de 54 % sur la Chine qui pourrait faire exploser les tarifs

Apple dans la tourmente des taxes américaines sur les produits chinois

Les nouvelles taxes douanières décidées par Washington frappent de plein fouet le secteur technologique. En première ligne : Apple. La fabrication de ses iPhones, largement basée en Chine, devient un casse-tête économique. Résultat : une envolée probable des prix pour les prochains modèles.

Selon le Wall Street Journal, le coût de production d’un iPhone 16 Pro (256 Go) pourrait passer de 580 à 850 dollars, sous l’effet d’une taxe de 54 %. Et ce chiffre ne tient même pas compte d’une éventuelle surtaxe de 50 % évoquée par l’administration américaine.

Une équation difficile pour Apple

Avec 90 % de sa production concentrée en Chine, Apple se retrouve piégée entre rentabilité et pression politique. Une hausse des prix semble inévitable pour préserver ses marges. Aux États-Unis, l’iPhone 16 Pro est actuellement vendu 1 099 dollars. Une augmentation pourrait dépasser les 200 dollars.

Le groupe pourrait absorber une partie du choc, mais à long terme, cette stratégie pèserait lourdement sur ses bénéfices. Apple explore déjà des alternatives : relocalisation partielle, diversification des fournisseurs, ou production déportée vers l’Inde ou le Vietnam.

Des consommateurs sur le qui-vive

Face à ces incertitudes, certains clients n’attendent pas. Allison Post, 69 ans, fidèle à la marque à la pomme, a renouvelé son iPhone 8 sans tarder. Comme elle, beaucoup redoutent une flambée des prix rendant les futurs modèles inaccessibles.

Cette ruée vers les modèles actuels pourrait créer un pic artificiel de la demande. À court terme, les ventes peuvent bondir. Mais à moyen terme, le pouvoir d’achat risque de freiner les renouvellements fréquents, clé de voûte du modèle économique d’Apple.

Une chaîne de production à repenser

Les tensions géopolitiques forcent les géants de la tech à réviser leurs schémas industriels. Apple, Samsung, Xiaomi : tous cherchent à réduire leur dépendance à la Chine. L’Inde, le Vietnam, voire le Mexique, émergent comme relais de croissance industrielle.

Ce rééquilibrage prend du temps. Mais à terme, il pourrait offrir aux consommateurs une gamme plus large, et des prix plus compétitifs, grâce à une meilleure résilience logistique. En attendant, la transition risque d’alourdir la facture pour les modèles haut de gamme.

Vers une nouvelle cartographie du smartphone

Entre taxes, inflation et instabilité des chaînes d’approvisionnement, le marché mondial du smartphone entre dans une zone de turbulence. Les marques devront faire preuve d’agilité pour continuer à séduire, sans sacrifier la rentabilité.

Apple joue une partie serrée. Entre pression politique et exigence d’innovation, la marque californienne n’a pas droit à l’erreur. Le consommateur, lui, devra peut-être revoir ses priorités : acheter moins souvent, mais mieux.