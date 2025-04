Ce que cache vraiment iOS 19 : l’UE a imposé à Apple un changement que personne n’avait vu venir

À partir de juin 2025, Apple devra modifier en profondeur son système d’exploitation mobile pour se conformer au Digital Markets Act. Présenté à la WWDC 2025, iOS 19 inaugurera une série de changements imposés par l’Union européenne. Objectif : limiter les pratiques anti-concurrentielles et favoriser l’interopérabilité.

Des appareils tiers enfin mieux intégrés

Avec iOS 19, Apple ouvre (enfin) la porte à d’autres fabricants. Les montres connectées non Apple pourront désormais afficher et gérer des notifications en temps réel. Le partage de fichiers ne sera plus limité à AirDrop : les développeurs pourront proposer leurs propres solutions compatibles avec iOS.

Autre évolution notable : les paiements mobiles via des bagues ou bracelets connectés seront possibles, à condition qu’ils soient liés à un iPhone. Une avancée majeure pour les accessoires tiers qui peinaient jusque-là à s’intégrer dans l’écosystème Apple.

Audio et réseau : Apple mise sur la compatibilité

Fini le monopole des AirPods. Les écouteurs d’autres marques bénéficieront d’une commutation automatique entre appareils Apple. L’expérience sonore devient ainsi plus fluide pour les utilisateurs multi-équipement.

Côté connectivité, les réseaux Wi-Fi P2P et les partages d’accès automatiques profiteront désormais aussi aux appareils non Apple. Une fonctionnalité pensée pour accélérer les transferts entre objets connectés sans passer par des configurations complexes.

Multitâche et fond de tâche : plus de liberté pour les apps

Les applications en arrière-plan pourront exécuter davantage d’actions, comme synchroniser des données avec une montre connectée, sans rester ouvertes en permanence. Une optimisation attendue de longue date, qui améliore la fluidité et l’autonomie des appareils.

Ce changement permettra aux développeurs d’exploiter de nouvelles possibilités, tout en respectant les contraintes énergétiques d’iOS.

Un écosystème en mutation sous pression réglementaire

Longtemps fermé, le système Apple entame une mue forcée. L’ouverture à l’interopérabilité pourrait séduire de nouveaux utilisateurs européens, jusqu’ici freinés par l’enfermement technologique de la marque. En toile de fond : la crainte de sanctions si Apple ne se conforme pas au DMA dans les délais impartis.

Pour les développeurs, ces évolutions sont synonymes de liberté accrue. Création d’alternatives à AirDrop, accès élargi au NFC, fonctionnalités en tâche de fond… iOS 19 devient un terrain plus fertile pour l’innovation, bien que très encadré.

WWDC 2025 : un moment charnière pour Apple

Le 9 juin prochain, la conférence annuelle des développeurs (WWDC) livrera les premiers détails techniques de cette transformation. Apple devra démontrer qu’elle peut respecter les exigences de Bruxelles sans trahir l’ADN de ses produits. Une équation complexe, scrutée de près par les régulateurs comme par les utilisateurs.