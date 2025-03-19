Dark Mode Light Mode
Découvrez les secrets du Galaxy S25 Edge : pourquoi il pourrait surpasser l'Ultra avec son design audacieux !
Découvrez les secrets du Galaxy S25 Edge : pourquoi il pourrait surpasser l’Ultra avec son design audacieux !

19 mars 2025
byAssia Hafrad
Le Galaxy S25 Edge de Samsung suscite un vif intérêt, notamment en raison de ses caractéristiques techniques prometteuses. Bien que la marque ait présenté ce smartphone ultrafin lors de son événement Unpacked en janvier, les détails concernant ses spécifications étaient restés secrets. Des fuites récentes apportent maintenant des éclaircissements sur la mémoire, le stockage et les coloris disponibles pour ce modèle.

Des caractéristiques alléchantes

  • Le Galaxy S25 Edge devrait être proposé en versions de stockage de 256 Go et 512 Go, chacune étant équipée de 12 Go de RAM.
  • Ce smartphone, au design épuré, sera décliné en trois coloris : Titanium Icyblue, Titanium Jetblack et Titanium Silver, ce qui laisse présager une utilisation de titane dans sa construction.
  • La présentation officielle du Galaxy S25 Edge est prévue pour le 16 avril, avec une production initiale limitée à 40 000 unités.

Un design audacieux

Ce choix de matériaux souligne l’ambition de Samsung de proposer un smartphone haut de gamme. Le titane, connu pour sa légèreté et sa résistance, pourrait justifier le prix élevé attendu pour cet appareil. Selon les dernières informations, le modèle de base serait vendu entre 1200 € et 1300 €, tandis que la version 512 Go pourrait atteindre entre 1300 € et 1400 €.

Un positionnement stratégique

Ce positionnement tarifaire situe le Galaxy S25 Edge entre le Galaxy S25+ et le Galaxy S25 Ultra, une stratégie qui pourrait séduire les utilisateurs en quête d’un appareil à la fois performant et esthétique. Cependant, cette finesse s’accompagne de compromis sur certains aspects.

Des attentes élevées

La rumeur veut que le smartphone soit doté d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces, similaire à celui du Galaxy S25+. Avec un poids de seulement 162 grammes et une épaisseur de 5,84 mm, il sera l’un des appareils les plus fins sur le marché. La puissance sera assurée par le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite et une batterie de 3900 mAh.

Une production limitée pour un lancement maîtrisé

Samsung semble adopter une approche prudente avec une production initiale restreinte. Cette stratégie pourrait refléter la prudence de la marque face au marché et à la réception de ce modèle particulier. Reste à voir si les consommateurs seront séduits par ce smartphone qui mêle innovation et élégance.

