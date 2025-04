Apple rapatrie en urgence sa production indienne d’iPhones avant l’entrée en vigueur des taxes de Trump

Pour éviter une flambée des prix liée aux taxes américaines, Apple a discrètement transféré 600 tonnes d’iPhones depuis ses usines indiennes vers les États-Unis. Cette manœuvre express visait à devancer les mesures douanières décidées par l’administration Trump. Une opération logistique hors norme, révélatrice des tensions croissantes entre Washington et les géants de la tech.

Apple affrète six avions pour contourner la douane

En réponse à l’entrée en vigueur de nouvelles taxes sur les produits technologiques importés, Apple a organisé le rapatriement de 1,5 million d’iPhones depuis l’Inde. Selon Reuters et le Times of India, l’entreprise a mobilisé six avions-cargos, chacun transportant près de 100 tonnes de matériel.

Ce pont aérien express avait un objectif simple : éviter que les prix explosent pour les consommateurs américains. En anticipant les surtaxes, Apple protège son positionnement face à ses rivaux directs comme Samsung et Google.

Des taxes punitives jusqu’à 125 % selon l’origine

Depuis le début du conflit commercial, les États-Unis appliquent des droits de douane massifs sur les produits venus d’Asie. La Chine est la plus durement touchée, avec des taxes atteignant 125 %. D’autres pays sont aussi visés : 46 % pour le Vietnam, 49 % pour le Cambodge.

L’Inde, où Apple délocalise une partie croissante de sa production, est moins affectée. La taxe potentielle y est estimée à 26 %, selon Counterpoint Research. Mais avec 20 % des iPhones américains assemblés en Inde, tout changement tarifaire peut rapidement impacter les coûts.

Une course contre la montre aux effets immédiats

L’annonce des mesures a provoqué une ruée dans les Apple Stores américains. Craignant une hausse imminente des prix, de nombreux clients ont anticipé leurs achats, boostant les ventes à court terme.

Mais cette stratégie défensive interroge. Peut-elle tenir sur la durée ? Les coûts logistiques d’une telle opération sont considérables. Et à chaque nouvelle annonce de taxe, Apple doit revoir son organisation mondiale.

Quand la géopolitique dicte la logistique

Ce transfert massif d’iPhones montre à quel point les géants de la tech sont vulnérables aux décisions politiques. Produire en Asie et vendre aux États-Unis devient une équation complexe, soumise aux aléas des tensions commerciales.

Apple cherche à diversifier ses bases de production, mais l’urgence reste la même : livrer sans surtaxe. Une course permanente qui redéfinit les règles du jeu mondial dans le secteur de la technologie.