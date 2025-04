Apple serait sur le point de franchir une nouvelle étape avec l’iPhone 17 Pro, prévu pour l’automne 2025. Selon DigiTimes, certaines variantes pourraient intégrer des puces gravées en 2 nm, fabriquées par TSMC. Un changement qui marquerait un vrai tournant, notamment en matière de performance et d’efficacité énergétique.

Ce saut technologique offrirait, sur le papier, jusqu’à 15 % de puissance supplémentaire et une réduction de 30 % de la consommation. Mais ces chiffres restent à prendre avec prudence : la production de masse n’est attendue qu’au second semestre 2025, et les capacités de TSMC seraient encore limitées.

Une avancée anticipée… ou une rumeur trop optimiste ?

Le calendrier pose question. L’analyste Ming-Chi Kuo tablait initialement sur une arrivée des puces 2 nm avec l’iPhone 18, en 2026. Si Apple parvient à avancer ce déploiement d’un an, ce serait un coup stratégique fort. Mais à quel prix ?

Pour contourner les limites de production, Apple pourrait réserver cette technologie aux modèles Pro. Les modèles standards resteraient ainsi sur des puces 3 nm, comme celles utilisées sur l’iPhone 16 Pro actuel. Une différenciation qui renforcerait l’écart entre les gammes.

Une stratégie premium assumée

Les puces en 2 nm coûtent cher, très cher. Apple pourrait en profiter pour justifier une hausse de prix sur ses modèles haut de gamme, tout en conservant ses marges. Cette stratégie permettrait aussi de tester la nouvelle technologie à plus petite échelle, avant de l’étendre à l’ensemble de la gamme.

Production en masse prévue : deuxième semestre 2025

deuxième semestre 2025 Premiers modèles concernés : iPhone 17 Pro et Pro Max

iPhone 17 Pro et Pro Max Objectifs : gain d’autonomie, puissance accrue, différenciation produit

Une bataille technologique avec Samsung en ligne de mire

Si Apple réussit ce pari, il devancerait Samsung, dont les futurs Galaxy S26 devraient encore utiliser des puces en 3 nm. Dans un marché où chaque nanomètre compte, ce serait un avantage concurrentiel non négligeable.

Mais tout dépendra de la capacité de TSMC à livrer à temps, et du choix d’Apple entre innovation rapide ou prudence industrielle. L’histoire récente montre que la marque aime garder une maîtrise totale sur le timing de ses transitions technologiques.

Vers un iPhone 17 Pro plus ambitieux que prévu ?

En attendant une annonce officielle, ces rumeurs montrent à quel point les attentes sont élevées autour de l’iPhone 17 Pro. Architecture interne repensée, nouvelles fonctionnalités, gain d’autonomie : Apple semble vouloir marquer un vrai renouveau.

Les mois à venir seront décisifs. Si la puce 2 nm est prête à temps, elle pourrait faire de l’iPhone 17 Pro l’un des smartphones les plus puissants jamais lancés. Sinon, il faudra patienter un an de plus pour voir cette avancée devenir réalité.