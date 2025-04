5 fonctionnalités Android qu’on aimerait avoir sur iOS 19

L’annonce d’iOS 19 est attendue pour la prochaine WWDC. Alors que l’écosystème Apple se perfectionne chaque année, plusieurs fonctions disponibles sur Android manquent encore à l’appel. Voici celles que les utilisateurs d’iPhone aimeraient enfin voir débarquer.

Le stockage étendu via USB OTG : plus de liberté pour les fichiers

Sur Android, la compatibilité avec l’USB OTG permet de connecter une clé ou un disque dur externe et de gérer directement tous types de fichiers — documents, vidéos, musiques, APK, etc. C’est un outil précieux, notamment pour les pros et les créateurs de contenu.

Sur iPhone, ce niveau de liberté reste limité. Le transfert de fichiers passe presque toujours par AirDrop, iCloud ou une appli tierce. Un accès natif et plus libre serait un vrai plus.

Split screen sur iPhone : une vraie demande des utilisateurs

Le mode écran partagé existe déjà sur iPad… mais pas sur iPhone. Pourtant, les écrans des modèles Pro dépassent aujourd’hui 6,5 pouces, offrant suffisamment d’espace pour afficher deux applications à la fois.

Qu’il s’agisse de prendre des notes tout en regardant une vidéo, ou de répondre à des messages en consultant une carte, cette fonction boosterait la productivité sur iPhone.

Comptes multiples : un mode invité attendu

Depuis Android 5.0, le mode invité permet d’utiliser un même smartphone à plusieurs, sans partager ses données personnelles. Très utile en famille, ce système est encore absent d’iOS, même sur iPhone 15 Pro Max.

Une gestion multi-utilisateur apporterait un vrai confort au quotidien, surtout pour les parents ou dans un cadre professionnel.

Un contrôle du volume plus précis

Android propose des réglages séparés pour les appels, les alarmes, les médias ou les notifications. Sur iOS, les niveaux sonores restent liés, obligeant l’utilisateur à passer par plusieurs menus pour tout ajuster.

Un contrôle plus granulaire, accessible rapidement, rendrait l’expérience audio bien plus fluide sur iPhone.

Vie privée : un accès direct aux autorisations sensibles

Apple met en avant la protection des données, mais iOS ne permet pas de désactiver la caméra ou la géolocalisation depuis le Centre de contrôle. Android, lui, offre ces raccourcis depuis Android 12.

Face aux préoccupations croissantes autour de la vie privée, cette fonctionnalité serait un ajout simple et pertinent à iOS 19.

iOS 19 : l’occasion de combler l’écart

Chaque version d’iOS est attendue avec enthousiasme… mais aussi avec l’espoir de voir certaines limites levées. Intégrer des fonctions déjà éprouvées sur Android permettrait à Apple de répondre aux besoins concrets de ses utilisateurs, sans renier ses principes de sécurité et d’ergonomie.

En 2025, l’expérience mobile ne doit plus se résumer à un choix entre deux mondes. Elle devrait combiner le meilleur des deux.