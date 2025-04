Xiaomi frappe fort avec Android 16 en avant-première sur ses smartphones phares : ce que cette version change vraiment pour vous

Xiaomi prend de l’avance sur la concurrence en proposant un accès anticipé à Android 16. Le constructeur chinois a lancé un programme Developer Preview sur ses modèles Xiaomi 15 et Xiaomi 14T Pro. Objectif : permettre aux développeurs de tester leurs applications avec les nouvelles API du système avant sa sortie officielle.

Des modèles ciblés et un processus exigeant

Pour participer, il faut disposer des versions système OS2.0.109.0 (Xiaomi 15) ou OS2.0.103.0 (14T Pro). L’installation passe par un flash manuel — soit via mise à jour locale, soit en Fastboot — ce qui efface toutes les données. Une sauvegarde préalable est donc indispensable.

Cette version preview s’appuie sur HyperOS 2, sans inclure encore de fonctionnalités spécifiques au système maison. Elle sert principalement à tester la compatibilité des apps avec Android 16 en amont du lancement.

Xiaomi accélère son calendrier logiciel

Le déploiement rapide de cette preview témoigne d’une volonté claire : Xiaomi veut rester leader sur le front des mises à jour Android. Après une adoption rapide d’Android 15, la marque réitère avec cette version 16.

Pour l’instant, seuls deux modèles y ont accès. Mais selon les indications de Xiaomi, d’autres appareils Redmi et POCO pourraient suivre, notamment ceux équipés des processeurs Snapdragon 8 Gen 3 ou MediaTek Dimensity 9300+.

Quels bénéfices pour les utilisateurs et développeurs ?

Cette initiative offre aux développeurs un terrain d’essai réel pour préparer leurs applications aux changements à venir. Ils peuvent ainsi anticiper les nouvelles exigences d’Android 16 et garantir une transition fluide.

Pour les utilisateurs, cela signifie que les futurs modèles Xiaomi seront optimisés dès le premier jour pour Android 16. La stabilité, la performance et la compatibilité devraient en bénéficier.

Hyperos 3 et lancement global attendu fin 2025

Xiaomi prévoit de lancer Android 16 à plus grande échelle avec HyperOS 3 dans la seconde moitié de 2025. Ce déploiement pourrait concerner une large partie de sa gamme, avec un accent mis sur l’optimisation logicielle.

En ouvrant la voie avec cette preview, Xiaomi montre sa capacité à impliquer sa communauté tech tout en consolidant sa stratégie produit. C’est un signal clair pour un marché où la réactivité et la qualité des mises à jour pèsent de plus en plus dans le choix des utilisateurs.