Un iPhone 3GS ressuscité par l’intelligence artificielle : ChatGPT s’invite sur les anciens modèles

Faire tourner ChatGPT sur un iPhone 3GS ? Un lycéen de 17 ans l’a fait. Ce tour de force technique redonne vie à un smartphone vieux de 2009, prouvant que même les appareils les plus datés peuvent encore surprendre.

Quand un iPhone 3GS devient une machine à IA

L’exploit vient d’un étudiant passionné de programmation. Son objectif ? Faire fonctionner ChatGPT, l’outil d’OpenAI, sur un iPhone 3GS, un modèle sorti il y a plus de 15 ans. Pour y parvenir, il a utilisé une application maison baptisée ChatGPT for Legacy iOS, spécialement conçue pour les anciennes versions du système d’exploitation mobile d’Apple.

L’opération a nécessité un jailbreak complet de l’appareil. Cette manipulation, risquée mais contrôlée, lui a permis de contourner les limitations d’iOS pour installer des applications non autorisées. Résultat : l’iPhone 3GS peut désormais gérer des échanges textuels avancés, générer des images et suivre une conversation contextuelle.

Recyclage intelligent : une piste contre l’obsolescence

Ce projet dépasse la simple performance technique. Il propose une piste concrète pour réduire le gaspillage électronique. En adaptant des outils modernes à des supports anciens, on ouvre la porte à une technologie plus durable et plus accessible.

Autre point fort : le code source de l’application est disponible sur GitHub. Un appel aux développeurs du monde entier pour s’approprier le projet, l’adapter, le faire évoluer. Cette démarche collaborative encourage une autre façon de penser l’innovation, plus ouverte et inclusive.

Et si le futur s’écrivait aussi avec du vieux ?

Ce hack inattendu montre que l’on peut repenser la compatibilité technologique. Pourquoi obliger les utilisateurs à renouveler constamment leur matériel ? Des solutions comme celle-ci permettent d’étendre la durée de vie des appareils et de démocratiser l’accès à l’intelligence artificielle.

L’exemple de l’iPhone 3GS invite à revoir nos standards. Derrière un vieux boîtier, il reste parfois un monde de possibilités. Une chose est sûre : ce genre d’initiatives pourrait bien transformer notre rapport aux objets numériques.