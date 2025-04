One UI 7 : découvrez les nouveautés et le calendrier de déploiement chez Samsung

Après plusieurs mois de tests en version bêta, Samsung lance officiellement One UI 7, sa nouvelle interface basée sur Android 15. Le déploiement commence dès avril, avec une priorité pour les modèles les plus récents.

Les premiers servis seront les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra, ainsi que les Z Fold 6 et Z Flip 6. Suivront ensuite les appareils de génération précédente : Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5 et les tablettes Galaxy Tab S10 et S9.

Comment accéder à la mise à jour en avance ?

Pour les plus impatients, le programme bêta reste accessible via l’application Samsung Members. Une simple inscription permet de tester One UI 7 avant son déploiement global. Attention : les versions bêta peuvent présenter quelques instabilités.

Quelles nouveautés avec One UI 7 ?

La mise à jour introduit une interface plus fluide, avec des animations retravaillées et une meilleure réactivité. Samsung intègre également Galaxy AI, un assistant intelligent capable de transcrire les appels ou de faciliter la navigation à l’écrit comme à l’oral.

Autre ajout marquant : Google Gemini, désormais compatible avec la surcouche. Grâce aux fonctionnalités Now Bar et New Brief, certaines informations s’affichent en direct sur l’écran de verrouillage.

Des menus repensés pour plus de clarté

Le panneau de notifications est désormais séparé des paramètres rapides, pour une gestion plus intuitive. Le mode Doze gagne en efficacité, tout comme la recherche dans la galerie ou le nouveau pipeline de rendu GPU qui booste les performances graphiques.

Des outils concrets pour personnaliser son usage

One UI 7 ne se limite pas à l’esthétique. Parmi les ajouts pratiques : une gomme audio pour supprimer les sons indésirables dans une vidéo, ou encore une aide au dessin pour les créatifs. Ces options s’intègrent à un environnement déjà riche, rendu encore plus cohérent par Android 15.

Samsung renforce son écosystème mobile

Avec cette version, Samsung affine sa stratégie : offrir une interface rapide, intelligente, et adaptée aux nouveaux usages. Le pari de l’intelligence artificielle embarquée avec Galaxy AI ou Google Gemini montre la volonté du constructeur de rester dans la course à l’innovation.

Face à la concurrence, cette évolution pourrait faire la différence, notamment pour les utilisateurs en quête de productivité ou de personnalisation poussée.