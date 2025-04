À ce prix, le Xiaomi 15 Ultra vise clairement les pros : vaut-il vraiment 1499 € ?

Le nouveau Xiaomi 15 Ultra débarque en France avec une ambition claire : redéfinir la photographie mobile. Pensé pour les amateurs éclairés comme pour les créateurs exigeants, il associe design affirmé, technologies de pointe et partenariat stratégique avec Leica. Mais tient-il vraiment ses promesses ?

Un look taillé pour séduire les passionnés d’image

Avec son large bloc photo circulaire cerclé d’une bague crantée, le Xiaomi 15 Ultra affiche clairement la couleur. Il s’inspire du style des boîtiers Leica, jusqu’à proposer une finition bicolore (argent et noir) évoquant les anciens appareils argentiques.

La prise en main est agréable, bien que légèrement déséquilibrée à cause du poids du module. Sa certification IP68 rassure les baroudeurs : éclaboussures, poussières et intempéries ne l’effraient pas. Seul bémol : la jonction entre l’écran et les tranches manque de finesse.

Un écran qui en met plein la vue

L’écran AMOLED de 6,73 pouces est l’un des plus lumineux du marché : jusqu’à 3422 nits en HDR, au-delà des chiffres annoncés. Le rendu est éclatant, même en plein soleil. Les couleurs, fidèles et dynamiques, peuvent être ajustées selon les préférences grâce à un outil de calibration.

Ajoutez à cela une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une couverture de 98 % du DCI-P3, et vous obtenez une dalle taillée pour le streaming, la photo et le gaming.

Des performances au service de la fluidité

Le Xiaomi 15 Ultra embarque le Snapdragon 8 Gen 3 Elite, l’un des processeurs les plus puissants du moment. Il encaisse sans broncher les sessions de jeu en 3D, le multitâche ou le traitement photo intensif.

La batterie de 5410 mAh tient facilement la journée. Côté recharge, Xiaomi frappe fort avec une charge filaire à 90 W (100 % en 45 minutes) et une recharge sans fil à 80 W. La batterie silicium-carbone optimise en plus la longévité.

Leica à bord : des clichés qui font la différence

Le module photo signé Leica comprend quatre capteurs, dont un principal de 50 Mpx. De jour comme de nuit, les images sont détaillées, contrastées, naturelles. Deux rendus sont proposés : “Authentique” pour les puristes, et “Vibrant” pour ceux qui aiment les photos punchy prêtes à partager.

Le Pack Photo Pro ajoute une poignée amovible avec déclencheur physique et molettes de réglage : le smartphone se transforme en appareil photo compact. L’interface HyperOS 2, basée sur Android 15, intègre de nombreuses fonctions IA, encore perfectibles mais prometteuses.

Faut-il craquer pour le xiaomi 15 ultra ?

Proposé à 1499 €, le Xiaomi 15 Ultra n’est pas pour toutes les bourses. Mais pour les photographes mobiles et les technophiles, c’est un modèle qui coche presque toutes les cases : design différenciant, expérience photo avancée, écran bluffant, puissance maîtrisée.

Quelques zones d’ombre subsistent : les mises à jour logicielles pourraient être plus régulières, et l’appareil chauffe légèrement en usage intensif. Mais Xiaomi s’approche ici du sans-faute. Pour ceux qui veulent un photophone ambitieux et élégant, le 15 Ultra mérite largement le détour.