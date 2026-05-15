Google déploie enfin une protection native contre les faux conseillers bancaires sur Android. Cette fonction révolutionnaire raccroche automatiquement au nez des escrocs qui usurpent l’identité de votre banque.

Les arnaques bancaires par téléphone représentent un fléau mondial de 980 millions de dollars de pertes annuelles selon Google. Face à ces escroqueries de plus en plus sophistiquées, où les malfaiteurs usurpent les numéros de vos établissements financiers grâce au « spoofing », le géant de Mountain View contre-attaque avec une solution intégrée directement dans Android.

Comment Android vérifie l’authenticité de votre banque

La protection fonctionne selon un principe simple mais efficace : Android interroge automatiquement votre application bancaire pour vérifier qu’un appel est bien légitime. Concrètement, dès qu’un numéro se prétend être votre banque, le système vérifie en arrière-plan auprès de l’app officielle si elle est effectivement en train de vous appeler.

Cette vérification nécessite deux prérequis :

Avoir installé l’application de votre banque partenaire

Être connecté à cette application

Si l’app confirme l’appel, votre téléphone sonne normalement. Dans le cas contraire, Android raccroche purement et simplement sans vous déranger. Les banques peuvent également définir certains numéros comme exclusivement dédiés aux appels entrants (que vous appelez, mais qui ne vous appellent jamais), lesquels seront automatiquement bloqués s’ils tentent de vous joindre.

Attention cela dit : cette protection ne fonctionne qu’avec les établissements bancaires ayant conclu un partenariat avec Google. Et là, le choix reste encore limité.

Trois banques pionnières, dont une seule disponible en France

Google a développé cette fonction en collaboration avec trois établissements : Revolut, Itaú et Nubank. Si les deux dernières sont des banques brésiliennes, Revolut constitue pour l’instant la seule option compatible disponible en France. D’ailleurs, cette banque digitale avait déjà lancé sa propre version de cette protection en janvier 2026, Google généralisant désormais le principe à l’échelle d’Android.

La firme de Mountain View promet d’étendre le dispositif à d’autres banques « dans le courant de l’année ». Reste à voir si les établissements bancaires français traditionnels (BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et consorts) intégreront rapidement ce système. Connaissant leur vitesse habituelle d’adoption des nouvelles technologies (on ne va pas se mentir, c’est parfois un peu poussif), il faudra probablement patienter encore quelques mois.

Côté compatibilité technique, bonne nouvelle : tous les smartphones Android 11 et plus récents pourront bénéficier de cette protection dès son déploiement dans les semaines à venir. De quoi couvrir l’immense majorité du parc Android actuel.

Face aux arnaques 2.0, une protection encore partielle

Cette initiative de Google arrive à point nommé. Comme le souligne la Vietnam Prosperity Commercial Bank dans ses récents avertissements, les techniques de fraude évoluent constamment. Les escrocs utilisent désormais des applications VoIP sophistiquées capables non seulement d’usurper les numéros, mais aussi de modifier les voix selon le sexe et l’âge, voire d’ajouter des bruits d’ambiance (sirènes, bureaux) pour rendre leurs appels plus crédibles.

Certains vont même jusqu’à inciter leurs victimes à installer des applications malveillantes permettant de prendre le contrôle à distance du téléphone et des comptes bancaires. Face à de telles sophistications, la protection Android constitue un premier rempart bienvenu, mais elle ne couvrira que les appels usurpant l’identité de votre banque partenaire.

En attendant un déploiement plus large, gardez les réflexes de base : raccrochez et rappelez directement votre banque via le numéro officiel si un « conseiller » vous demande des informations sensibles. Même avec la meilleure technologie du monde, la prudence reste encore et toujours votre meilleure protection.