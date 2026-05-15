Passer d’iPhone à Android : ce qui change vraiment, et comment tout transférer

Passer d’iPhone à Android sans rien perdre : ce que la migration change au quotidien, la méthode complète de transfert (contacts, photos, WhatsApp) et les pièges à éviter.

À retenir en 30 secondes Passer d’iPhone à Android n’a jamais été aussi simple. L’application officielle « Passer à Android » rapatrie contacts, photos, messages et même WhatsApp en quelques minutes. Le vrai sujet n’est pas technique, il est dans les habitudes : comptez deux à trois jours d’adaptation. Pensez à désactiver iMessage pour ne pas perdre vos SMS, et à refaire le plein de vos applications payantes. Ce guide couvre les deux faces : ce que le passage d’iPhone à Android change au quotidien, et la méthode complète pour ne rien laisser derrière vous.

Pourquoi on hésite à quitter l’iPhone

Vous y pensez depuis des mois. Le tarif du dernier iPhone vous a fait tiquer, un proche vous a mis un Pixel entre les mains, ou vous en avez assez de payer cher pour des nouveautés au compte-gouttes. Et pourtant, vous repoussez. Passer d’iPhone à Android, ça ressemble à un saut dans le vide.

La peur principale, ce n’est pas le téléphone. C’est ce qu’il y a dedans. Des années de photos, vos contacts, vos conversations WhatsApp, les mots de passe enregistrés, ces applications payées une par une. On imagine qu’en changeant de camp, on perd tout.

Il y a aussi iMessage. Cette bulle bleue qui vous relie au reste de la famille Apple. Quitter l’iPhone, c’est accepter de redevenir une bulle verte. Pour certains, c’est un détail. Pour d’autres, un vrai frein social, surtout quand les groupes de discussion tournent encore sur iMessage.

Ces craintes datent un peu. La réalité de 2026 est plus calme. Poussés notamment par la réglementation européenne, Google et Apple ont rendu le passage d’iPhone à Android nettement moins douloureux. L’application de migration transfère désormais les messages, et le RCS chiffré comble une partie du fossé avec iMessage. D’ailleurs, si la messagerie est votre seul point de blocage, sachez que Google Messages a beaucoup progressé sur ce terrain. Reste à voir si vous franchissez le pas pour les bonnes raisons : la curiosité et le prix sont de bons moteurs, la colère contre Apple en est un mauvais.

Qui a vraiment intérêt à passer d’iPhone à Android ? D’abord, celles et ceux qui cherchent un meilleur rapport qualité-prix. Le marché Android couvre tous les budgets, là où Apple démarre haut. Ensuite, les amateurs de personnalisation, qui trouvent iOS trop rigide. Enfin, les gros utilisateurs des services Google, pour qui l’iPhone n’a jamais été le terrain le plus naturel. Si vous vous reconnaissez dans l’un de ces profils, la suite de ce guide est faite pour vous.

Sur Android, l’écran d’accueil s’adapte à vous : widgets, lanceurs, agencement libre.

Ce qui change vraiment au quotidien

Disons-le franchement : les trois premiers jours sont déroutants. Vous cherchez un réglage là où il n’est plus, le geste pour fermer une application n’est pas le même, et certains menus se cachent dans des sous-menus. Un mois après un passage d’iPhone à Android, la plupart des utilisateurs et utilisatrices n’y pensent même plus. La bascule mentale est rapide.

Ce que vous gagnez en premier, c’est la personnalisation. L’écran d’accueil n’est plus une grille figée. Vous posez des widgets où vous voulez, vous changez le lanceur d’applications, vous adaptez le téléphone à votre usage plutôt que l’inverse. Sur iPhone, vous vous pliez au système. Sur Android, le système se plie un peu à vous.

L’autre bonne surprise, c’est l’intégration des services Google. Gmail, Agenda, Drive, Maps, Photos : tout est là, connecté, et souvent plus fluide que sur iOS où ces applications sont des invitées tolérées. Si vous viviez déjà à moitié dans l’écosystème Google, le passage d’iPhone à Android ressemble à un retour à la maison.

Tout n’est pas rose. Les surcouches des constructeurs (One UI chez Samsung, HyperOS chez Xiaomi) ajoutent leurs propres logiques, parfois lourdes. La cohérence d’iOS, ce confort où tout se ressemble, vous le perdez un peu. Et selon le modèle choisi, la qualité de finition logicielle varie. Franchement, c’est le seul vrai reproche qu’on peut faire à Android au quotidien : il faut choisir son téléphone avec soin, parce que tous ne se valent pas.

Un point rassurant : vos réflexes d’usage restent valables d’un système à l’autre. La règle des 80/20 pour préserver la batterie fonctionne aussi bien sur un Galaxy que sur un iPhone.

iPhone contre Android : le comparatif qui compte

Avant de passer d’iPhone à Android, posez les deux systèmes côte à côte. Pas pour désigner un gagnant universel, ça n’existe pas, mais pour voir lequel colle à vos priorités.

Critère iPhone (iOS) Android Prix d’entrée Élevé, gamme resserrée Du très abordable au premium Personnalisation Limitée et cadrée Large : écran d’accueil, lanceurs, widgets Choix de modèles Apple uniquement Samsung, Google, Xiaomi, OnePlus, etc. Suivi logiciel 5 à 7 ans 5 à 7 ans sur Pixel et Galaxy récents, variable ailleurs Écosystème Très intégré, fermé Ouvert, centré sur les services Google Transfert de fichiers Fermé, AirDrop entre appareils Apple Ouvert : USB, Quick Share Réparabilité Correcte, coûteuse hors garantie Variable selon la marque

La lecture est simple. iOS récompense celles et ceux qui veulent un cadre stable et ne jamais se poser de question. Android récompense ceux qui veulent choisir : leur budget, leur marque, leur interface. Le suivi logiciel, longtemps l’argument massue d’Apple, ne fait presque plus la différence sur un Pixel ou un Galaxy haut de gamme. Sur ce point, Android 17 a encore resserré l’écart.

Un conseil avant de passer d’iPhone à Android : ne raisonnez pas « système contre système », mais « votre usage contre les deux options ». Si vous photographiez beaucoup, regardez du côté des Pixel. Si vous tenez à un écosystème complet de montres et d’écouteurs, Samsung tient la comparaison face à Apple. Si le budget commande, c’est Android qui ouvre les portes les plus larges. Le bon téléphone n’est pas le meilleur dans l’absolu, c’est celui qui colle à ce que vous en faites.

Le transfert des données passe par l’application officielle, par câble ou sans fil.

Transférer ses données : la méthode complète

Voici le cœur du sujet. Transférer ses données d’iPhone à Android tient en quatre temps, et la plupart se font tout seuls.

1. Préparez votre iPhone. Avant tout, désactivez iMessage et FaceTime dans les Réglages. C’est l’étape que tout le monde oublie, et c’est la plus importante : un iMessage resté actif intercepte les SMS que vos contacts Apple vous envoient. Vous ne les recevrez jamais sur votre Android. Profitez-en pour mettre à jour l’iPhone en iOS 15 minimum, et chargez les deux téléphones.

2. Lancez l’application « Passer à Android ». Sur le nouveau téléphone Android (sous Android 12 ou plus récent), démarrez la configuration et choisissez de copier les données depuis un iPhone. Vous installez l’application « Passer à Android » sur l’iPhone via l’App Store, vous scannez un code, et vous laissez faire. Contacts, agenda, photos, vidéos, messages : tout passe. Le transfert dure de quelques minutes à une heure ou deux selon le volume.

3. Par câble ou sans fil, à vous de voir. Le transfert sans fil suffit pour la majorité des cas. Si vous avez des dizaines de milliers de photos, le câble USB-C reste plus rapide et plus fiable. Un adaptateur USB-C vers Lightning fait le travail.

4. Le cas WhatsApp. WhatsApp ne passe pas par l’application de migration générale. Il a son propre outil, dans Réglages, Discussions, Transférer vers Android. Le processus demande les deux téléphones et un câble. C’est un peu plus manuel, mais l’historique complet des conversations arrive sur Android. On détaille toute la marche à suivre dans notre guide du transfert WhatsApp d’iOS vers Android.

Pour les mots de passe, le mieux reste un gestionnaire dédié, ou la synchronisation du trousseau vers votre compte Google. Quant aux photos déjà sur iCloud, Apple permet de les envoyer directement vers Google Photos depuis la page privacy.apple.com. Comptez trois à sept jours de traitement côté Apple, c’est long, mais ça se fait en tâche de fond.

Reste la question de ce qui ne suit pas. Les données de l’application Santé d’Apple, certaines sauvegardes de jeux liées à un compte Apple, les réglages fins du système : ces éléments ne passent pas dans une migration classique. Rien de dramatique, mais mieux vaut le savoir avant de passer d’iPhone à Android plutôt que de tomber dessus une fois l’ancien téléphone effacé. Faites le tour de vos applications sensibles, et notez celles qui demanderont une reconnexion manuelle.

Quelle application de transfert choisir

Toutes les méthodes ne se valent pas. Voici comment elles se classent quand on veut passer d’iPhone à Android sans prise de tête.

Solution Gratuit Sans PC Ce qu’elle transfère Pour qui Passer à Android (officielle) Oui Oui Contacts, agenda, photos, vidéos, messages, applications La plupart des utilisateurs Samsung Smart Switch Oui Oui Quasi tout, depuis une sauvegarde iCloud Ceux qui passent sur un Galaxy Outils tiers (CopyTrans et autres) En partie Non, PC requis À la carte, par type de données Cas particuliers, vieux iPhone Synchronisation Google manuelle Oui Oui Contacts et agenda surtout Les adeptes du minimalisme

Le verdict tient en une phrase. Pour neuf personnes sur dix, l’application officielle « Passer à Android » suffit, et c’est elle qu’il faut essayer en premier. Smart Switch est une bonne alternative si votre nouveau téléphone est un Samsung, parce qu’elle sait piocher directement dans une sauvegarde iCloud. Les outils tiers payants ne se justifient que pour un cas précis : un iPhone trop ancien, ou des données très spécifiques que les outils gratuits laissent de côté. Bon, concrètement : commencez simple, et ne sortez l’artillerie que si vous butez sur quelque chose.

Les pièges à éviter

Le passage d’iPhone à Android se passe bien dans la grande majorité des cas. Les ennuis viennent presque toujours des mêmes oublis.

iMessage resté actif. Le piège numéro un. Tant qu’iMessage tourne sur un numéro, vos SMS venus d’iPhone disparaissent dans le vide. Désactivez-le avant de revendre ou de ranger l’iPhone, pas après.

Le piège numéro un. Tant qu’iMessage tourne sur un numéro, vos SMS venus d’iPhone disparaissent dans le vide. Désactivez-le avant de revendre ou de ranger l’iPhone, pas après. Les achats d’applications. Une application payée sur l’App Store ne se transfère pas sur le Play Store. La plupart des grands noms sont gratuits ou proposent un abonnement multiplateforme, mais certains petits achats sont perdus. Faites la liste avant de partir.

Une application payée sur l’App Store ne se transfère pas sur le Play Store. La plupart des grands noms sont gratuits ou proposent un abonnement multiplateforme, mais certains petits achats sont perdus. Faites la liste avant de partir. Le délai des photos iCloud. Si vous passez par privacy.apple.com, le transfert vers Google Photos prend trois à sept jours. Ne videz pas votre iPhone le premier jour.

Si vous passez par privacy.apple.com, le transfert vers Google Photos prend trois à sept jours. Ne videz pas votre iPhone le premier jour. La double authentification. Vos applications bancaires et vos comptes sécurisés vont demander une revalidation sur le nouveau téléphone. Gardez l’ancien à portée de main une bonne semaine.

Vos applications bancaires et vos comptes sécurisés vont demander une revalidation sur le nouveau téléphone. Gardez l’ancien à portée de main une bonne semaine. Les abonnements. Un abonnement souscrit via Apple se gère via Apple. Pensez à les résilier ou à les reprendre côté Google si besoin.

Un abonnement souscrit via Apple se gère via Apple. Pensez à les résilier ou à les reprendre côté Google si besoin. L’eSIM. Le passage d’une eSIM d’un téléphone à l’autre se fait souvent via l’opérateur. Un coup de fil ou une manipulation dans l’application opérateur, et c’est réglé.

Aucun de ces points n’est grave pris isolément. Mis bout à bout, ils transforment une migration propre en semaine pénible. La parade tient en un mot : anticipez.

Vos questions sur le passage à Android

Vais-je perdre mes achats d’applications en passant d’iPhone à Android ? Les applications elles-mêmes, non : vous les réinstallez depuis le Play Store. Les achats payants sur l’App Store, en revanche, ne sont pas transférables. Vérifiez si vos applications clés proposent un compte ou un abonnement multiplateforme avant de partir.

Le câble est-il obligatoire pour transférer ses données ? Non. L’application « Passer à Android » fonctionne sans fil. Le câble USB-C reste conseillé pour les très gros volumes de photos et de vidéos, où il est plus rapide et plus stable.

Comment transférer WhatsApp d’un iPhone vers Android ? Via l’outil intégré à WhatsApp, dans Réglages, Discussions, Transférer vers Android. Il faut les deux téléphones et un câble. L’historique des conversations est conservé.

Combien de temps prend le passage d’iPhone à Android ? Le transfert principal dure de quelques minutes à deux heures selon le volume de données. L’adaptation aux nouveaux gestes prend, elle, deux à trois jours.

Peut-on transférer ses anciens SMS et iMessage ? Oui pour les SMS classiques, repris par l’application de migration. Les conversations iMessage basculent en SMS standard une fois iMessage désactivé. L’historique iMessage en lui-même ne se transfère pas.

Que faire de son ancien iPhone ? Le revendre garde une vraie valeur, surtout les modèles récents. Les plateformes de reprise et les sites de reconditionné le rachètent en quelques clics. Pensez juste à le réinitialiser et à désactiver la localisation après avoir désactivé iMessage.

Faut-il un compte Google pour passer à Android ? Oui, c’est le pivot du système, comme l’identifiant Apple l’est sur iPhone. C’est lui qui synchronise contacts, agenda, photos et applications. Vous en avez sans doute déjà un via Gmail ou YouTube.

Si vous franchissez le pas

Passer d’iPhone à Android, en 2026, ce n’est plus le parcours du combattant que les habitués d’Apple imaginent encore. La partie technique est largement automatisée. Le vrai effort, modeste, est dans les premiers jours d’habitudes à reprendre.

Le choix du modèle compte plus que le système. Un Pixel pour la photo et l’Android le plus pur, un Galaxy pour l’écosystème le plus complet, un milieu de gamme bien né si le budget commande. Sur ce dernier point, notre comparatif des smartphones milieu de gamme donne des repères concrets.

Si l’envie est là, préparez l’iPhone, lancez « Passer à Android », et accordez-vous une semaine avant de juger. La plupart de ceux qui sautent le pas ne reviennent pas. Et si vous faites partie des rares qui regrettent, le chemin inverse existe aussi : rien n’est définitif.