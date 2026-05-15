Android Auto révolutionné : Google Maps plein écran, Gemini et vidéo HD intégrés

Google dévoile une refonte majeure d’Android Auto avec Google Maps en plein écran, l’assistant Gemini intégré et la lecture vidéo HD pour les véhicules à l’arrêt. Ces nouveautés transforment radicalement l’expérience de conduite connectée avec des fonctionnalités jusqu’ici inédites dans l’habitacle.

Avec plus de 250 millions de véhicules compatibles Android Auto sur les routes, Google franchit une nouvelle étape dans l’intégration de nos smartphones à nos voitures. Les mises à jour annoncées redéfinissent complètement l’interface utilisateur et introduisent des fonctionnalités que l’on croyait réservées aux salons (la vidéo HD notamment).

Prérequis pour profiter des nouveautés

Avant de détailler ces évolutions, voici ce qu’il faut savoir pour en bénéficier :

Un smartphone Android compatible avec Android Auto

Un véhicule de marque BMW, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Mahindra, Mercedes-Benz, Renault, Škoda, Tata ou Volvo pour la vidéo HD

Une mise à jour Android Auto (déploiement prévu courant 2026)

Pour la vidéo : véhicule à l’arrêt ou en charge

Google Maps en mode immersif : la navigation transformée

La nouveauté la plus spectaculaire concerne Google Maps qui adopte un affichage plein écran avec une vue 3D immersive. Fini les cartes planes : les bâtiments, ponts et reliefs s’affichent désormais en trois dimensions sur votre tableau de bord.

Cette « Navigation Immersive » met l’accent sur les détails cruciaux pour la conduite :

Voies de circulation clairement délimitées

Feux de signalisation positionnés avec précision

Panneaux stop géolocalisés

Échangeurs autoroutiers en relief 3D

Google présente cela comme « la plus grande mise à jour de Google Maps depuis plus de dix ans ». L’objectif ? Faciliter les manœuvres complexes et les insertions sur voie rapide grâce à une cartographie qui colle au terrain réel.

L’interface s’adapte automatiquement à toutes les formes d’écran : rectangulaire ultrawide, circulaire ou aux géométries spécifiques de chaque constructeur. Une personnalisation poussée avec des widgets configurables permet d’afficher contacts favoris, météo ou même un bouton d’ouverture de garage directement sur la carte.

Vidéo HD et Gemini : quand la voiture devient salon multimédia

La véritable révolution se situe dans l’arrivée de la lecture vidéo full HD 60fps sur Android Auto. YouTube devient accessible depuis le tableau de bord, mais uniquement véhicule à l’arrêt ou en charge (histoire de ne pas transformer nos routes en cinémas ambulants).

Le système intelligent gère la transition conduite/stationnement : quand vous redémarrez, la vidéo bascule automatiquement en audio seul pour les contenus compatibles (podcasts vidéo par exemple). Pratique pour poursuivre l’écoute d’une émission commencée à l’arrêt.

L’audio profite également d’améliorations notables avec l’intégration du son spatial Dolby Atmos dans les applications et véhicules compatibles. BMW, Genesis, Mahindra et Mercedes-Benz ouvrent le bal sur ce front.

Côté assistance vocale, Gemini s’intègre plus profondément dans l’expérience. L’IA de Google devient plus contextuelle et comprend mieux les demandes liées à la conduite, même si Google reste discret sur les fonctionnalités précises de cette intégration.

Déploiement et limites de cette révolution

Ces nouveautés arriveront « plus tard cette année » selon Google, avec un déploiement progressif par constructeur. Le consortium de marques partenaires couvre un large spectre, des allemandes premium (BMW, Mercedes) aux coréennes grand public (Hyundai, Kia) en passant par les françaises (Renault).

Attention cela dit, toutes les fonctionnalités ne seront pas disponibles sur tous les modèles. La vidéo HD nécessite des écrans et processeurs suffisamment puissants, tandis que le Dolby Atmos impose un système audio compatible. Vérifiez bien les spécifications de votre véhicule avant d’espérer transformer votre habitacle en home cinéma.

Reste à voir si cette course aux fonctionnalités ne complique pas l’expérience utilisateur. Entre widgets personnalisables, navigation 3D et vidéos HD, l’interface risque de devenir chargée. Google mise sur le design Material 3 Expressive pour maintenir une cohérence visuelle, mais l’ergonomie en conduite reste le vrai test d’une bonne intégration automobile.