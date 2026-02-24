Google Messages copie WhatsApp : le partage de localisation en direct disponible

Google Messages prépare une nouvelle fonctionnalité qui ressemble comme deux gouttes d’eau à ce que propose déjà WhatsApp depuis des années. Le partage de localisation en temps réel débarque dans la version bêta de l’application de messagerie de Google.

Petit à petit, Google Messages se transforme en véritable clone de WhatsApp. Après avoir copié les réactions aux messages, les photos qui s’autodétruisent et les conversations de groupe, voilà que la firme de Mountain View s’attaque au partage de localisation en direct. Une fonctionnalité que les utilisateurs et utilisatrices de la messagerie de Meta connaissent bien (et utilisent parfois un peu trop au goût de leur entourage).

Une copie assumée de WhatsApp

Comme l’ont découvert les fouilleurs de code d’Android Authority, cette nouveauté se cache déjà dans la dernière version bêta de Google Messages. Attention cela dit, elle n’est pas encore activée officiellement — il faut bidouiller l’APK pour y accéder. L’interface semble pourtant parfaitement fonctionnelle et prête à être déployée.

Concrètement, l’option apparaîtra dans le fameux menu « + » de l’application, aux côtés des boutons pour envoyer des photos ou des GIFs. Un tap sur « Localisation en direct » ouvre alors une fenêtre permettant de choisir la durée de partage : une heure, toute la journée ou une durée personnalisée. Plutôt pratique pour prévenir vos proches que vous êtes bien arrivé à destination (ou que vous êtes bloqué dans les embouteillages, encore et toujours).

Le système s’appuie sur l’outil « Localiser » de Google, déjà intégré à Android. De quoi rassurer celles et ceux qui craignent que leurs données de géolocalisation traînent n’importe où. D’ailleurs, stopper le partage ne demande que deux clics — Google a visiblement pensé aux situations où l’on regrette d’avoir partagé sa position avec son ex.

Un déploiement qui se fait attendre

Reste à voir si Google va enfin activer cette fonctionnalité dans les semaines qui viennent. Les premières traces de code remontent à avril dernier, soit près de dix mois de développement. Malgré tout, le géant américain semble prendre son temps pour peaufiner l’expérience utilisateur.

La bonne nouvelle, c’est que le système fonctionne même si votre interlocuteur n’utilise pas Google Messages. Le lien de localisation redirige vers l’application « Localiser » de Google ou vers une page web si l’app n’est pas installée. Pratique pour éviter les problèmes de notifications qui peuvent parfois gâcher l’expérience sur certains smartphones Android.

En attendant le déploiement officiel, vous pouvez toujours vous rabattre sur Google Maps ou WhatsApp pour partager votre position. Mais reconnaissons-le : avoir tout centralisé dans une seule application de messagerie, c’est quand même plus simple au quotidien. Reste maintenant à espérer que Google ne mettra pas encore six mois à activer une fonctionnalité qui semble déjà prête à l’emploi.

Sur le même sujet :