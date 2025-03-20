Pourquoi la mise à jour One UI 7 pour le Galaxy S24 retarde son arrivée aux États-Unis !

Les utilisateurs de smartphones Samsung attendent avec impatience la mise à jour tant attendue vers One UI 7. Cette nouvelle version, qui intègre Android 15, sera officiellement déployée aux États-Unis à partir du 10 avril, soit trois jours après son lancement en Corée du Sud. Les premiers modèles à bénéficier de cette mise à jour seront les Galaxy S23, Z Fold 5 et Flip 5.

Dans un communiqué émis par son service de presse américain, Samsung a précisé que la mise à jour pour la série Galaxy S24, ainsi que pour les modèles Z Fold 6 et Flip 6, sera également lancée le 10 avril. Ce déploiement se fera progressivement sur d’autres appareils Galaxy dans les semaines suivantes. Cependant, la date de mise à jour peut varier en fonction de l’opérateur de téléphonie mobile et des tests nécessaires, ce qui pourrait prolonger l’attente pour certains utilisateurs.

Il est à noter que, selon les déclarations de Samsung, les Galaxy S23, Z Fold 5 et Flip 5 commenceront à recevoir leur mise à jour Android 15 plus tard que prévu. Pour d’autres modèles, comme le Galaxy S22 et A55, l’attente pourrait être encore plus longue.

Au niveau européen, Samsung a également annoncé que One UI 7 sera déployée en premier en Corée le 7 avril, suivie de près par les utilisateurs européens. Par conséquent, les propriétaires de Galaxy sur le vieux continent devront patienter quelques jours supplémentaires avant de découvrir les nouveautés d’Android 15 sur leurs appareils.

Une attente frustrante pour les utilisateurs de Samsung

Les utilisateurs des appareils phares de Samsung expriment des sentiments de frustration face à l’attente prolongée d’Android 15. Historiquement, Samsung a été l’un des premiers fabricants à proposer des mises à jour conséquentes sur ses smartphones haut de gamme.

Cependant, avec Android 15 et One UI 7, le délai d’attente est nettement plus long, s’élevant à près de sept mois après la sortie de la version pour les appareils Pixel. Bien que cette mise à jour soit l’une des plus importantes, apportant des changements significatifs et des fonctionnalités innovantes, la longueur de cette attente ne semble pas justifiée.

Les utilisateurs espèrent que Samsung compensera ce retard en accélérez le déploiement de One UI 8 sur ses appareils à l’avenir.