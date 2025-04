iPhone 16e : Apple domine le marché mondial des smartphones au premier trimestre 2025

Apple s’est hissée à la première place des ventes mondiales de smartphones au premier trimestre 2025, grâce à un pari gagnant : le lancement de l’iPhone 16e. Un modèle plus abordable, doté de fonctionnalités haut de gamme, qui a séduit un large public, notamment sur les marchés émergents.

Un modèle pensé pour élargir la base d’utilisateurs

Vendu à 719 €, l’iPhone 16e offre une alternative plus accessible aux versions Pro. Il intègre les principales innovations de l’Apple Intelligence, tout en conservant un design premium. Résultat : Apple a capté 19 % de part de marché, selon les données de Counterpoint Research, une première historique pour un premier trimestre.

Ce modèle remplace la gamme SE et cible un public plus large, notamment dans des pays comme l’Inde, le Brésil ou l’Indonésie. Malgré un contexte économique tendu, l’iPhone 16e a su répondre à une demande en quête de performance sans compromis.

Un revers temporaire pour samsung, xiaomi en embuscade

Samsung accuse une baisse de régime, passant de 21 % à 18 % de part de marché. Le lancement tardif de la gamme Galaxy S25 a freiné sa dynamique, mais le groupe coréen espère rattraper son retard dès le deuxième trimestre.

Xiaomi, en revanche, poursuit sa progression. Avec 14 % de parts, la marque chinoise se maintient au troisième rang mondial, portée par ses ventes en Chine et en Asie du Sud-Est. Vivo et Oppo complètent le top 5, soutenus par une demande locale en forte hausse.

Incertitudes sur les prix et l’évolution du marché

Malgré une croissance de 3 % au premier trimestre, le secteur pourrait faire face à un ralentissement. Les nouvelles taxes américaines sur les produits importés de Chine, Inde et Vietnam risquent de faire grimper les prix de vente. Une hausse qui pourrait peser sur la consommation dès le second semestre.

Les marques devront faire preuve d’agilité pour absorber ces surcoûts sans pénaliser les clients. La capacité d’adaptation aux tensions géopolitiques et aux nouvelles contraintes industrielles sera décisive pour rester compétitif.

Apple en tête, mais la bataille ne fait que commencer

L’iPhone 16e a offert à Apple un coup d’avance. Mais la course est loin d’être terminée. Entre stratégie tarifaire, innovations logicielles et réalignements industriels, les prochains mois pourraient redistribuer les cartes.

Les regards se tournent déjà vers l’automne, période clé pour les lancements de fin d’année. D’ici là, chaque marque jouera ses atouts pour capter une demande toujours plus exigeante et sensible aux évolutions économiques.