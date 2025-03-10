Dark Mode Light Mode
Suivez-nous
Facebook Linkedin Youtube Instagram
Suivez-nous
Que recherchez-vous ?
Popular Searches
Tendances actuelles
Panne mondiale sur X : voici ce que l’on sait vraiment !
Attention : votre Samsung risque un bug si vous ignorez cette mise à jour !
Samsung One UI 7 : comment optimiser le menu de notifications séparé

Attention : votre Samsung risque un bug si vous ignorez cette mise à jour !

10 mars 2025
byLammamri AbdelGhafour

Samsung continue de renforcer la sécurité de ses appareils Galaxy avec le déploiement de la mise à jour de mars 2025. Bien qu’aucune nouvelle fonctionnalité majeure ne soit au programme, cette mise à jour corrige plusieurs vulnérabilités critiques pour garantir une protection optimale des utilisateurs.

Les corrections et améliorations de la mise à jour

Cette mise à jour de mars 2025 corrige 11 failles critiques et 40 vulnérabilités de haute priorité. Ces correctifs visent à renforcer la sécurité des smartphones Galaxy face aux cybermenaces.

Bien qu’elle ne s’accompagne pas d’une nouvelle version de One UI 7, elle prépare le terrain pour des améliorations de stabilité et de sécurité. Son installation est simple et accessible depuis le menu Paramètres > Mise à jour logicielle des appareils compatibles.

Les appareils concernés par la mise à jour

Le déploiement a commencé avec les modèles les plus récents, avant d’être étendu progressivement aux anciens appareils. La disponibilité varie selon les régions.

Modèles compatibles :

  • Galaxy S24, S24+, S24 Ultra
  • Galaxy S23, S23+, S23 Ultra
  • Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
  • Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Pourquoi installer cette mise à jour ?

Si cette mise à jour ne révolutionne pas l’expérience utilisateur, elle joue un rôle clé dans la protection contre les failles de sécurité. Ces correctifs empêchent l’exploitation de vulnérabilités par des logiciels malveillants et garantissent une expérience plus sûre.

Il est recommandé de vérifier régulièrement les mises à jour et de les installer dès leur disponibilité afin de préserver la stabilité et la sécurité de son appareil.

Et après ?

Samsung continue d’améliorer ses dispositifs, et l’arrivée de One UI 7 dans les prochains mois devrait apporter des changements notables en matière de fonctionnalités et d’ergonomie. En attendant, ces mises à jour de sécurité sont un rappel essentiel de l’importance de maintenir son appareil à jour.

Pour plus de détails voir SamMobile

Publications similaires :

  1. Samsung : la mise à jour tant attendue pour vos appareils pliables arrive, mais est-ce vraiment celle que vous espériez ?
  2. Samsung met fin au support des Galaxy S21 : Quels impacts pour les utilisateurs ?
  3. Samsung et la mise à jour One UI 7 : Attente prolongée pour les utilisateurs de Galaxy S24
  4. Mise à jour Android de février 2025 : une réponse cruciale à une faille de sécurité majeure

En tant que jeune média indépendant, Android DZ a besoin de votre aide. Soutenez-nous en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci !

Suivez-nous sur Google News

Recommandé pour vous

Google Pixel 9a : une refonte design et des améliorations séduisantes

Android 16 : vers une gestion des écrans externes façon PC Android 16 : vers une gestion des écrans externes façon PC

Android 16 : Connectez un écran externe comme un PC depuis votre mobile

Acer fait son grand retour dans l’univers des smartphones : découvrez les modèles qui vont surprendre ! Acer fait son grand retour dans l’univers des smartphones : découvrez les modèles qui vont surprendre !

Acer fait son grand retour dans l’univers des smartphones : découvrez les modèles qui vont surprendre !

Samsung Galaxy S25 Edge : léger en poids, mais son prix va vous surprendre !

iQOO Z10 : ce que l’on sait de la prochaine série de smartphones

Samsung met à jour ses Galaxy S24 et Z Fold/Flip 6 avec un patch de sécurité crucial

Un bug d’affichage gênant touche certains téléphones Google Pixel : voici comment le résoudre ! Un bug d’affichage gênant touche certains téléphones Google Pixel : voici comment le résoudre !

Un bug d’affichage gênant touche certains téléphones Google Pixel : voici comment le résoudre !