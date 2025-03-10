Attention : votre Samsung risque un bug si vous ignorez cette mise à jour !

Samsung continue de renforcer la sécurité de ses appareils Galaxy avec le déploiement de la mise à jour de mars 2025. Bien qu’aucune nouvelle fonctionnalité majeure ne soit au programme, cette mise à jour corrige plusieurs vulnérabilités critiques pour garantir une protection optimale des utilisateurs.

Les corrections et améliorations de la mise à jour

Cette mise à jour de mars 2025 corrige 11 failles critiques et 40 vulnérabilités de haute priorité. Ces correctifs visent à renforcer la sécurité des smartphones Galaxy face aux cybermenaces.

Bien qu’elle ne s’accompagne pas d’une nouvelle version de One UI 7, elle prépare le terrain pour des améliorations de stabilité et de sécurité. Son installation est simple et accessible depuis le menu Paramètres > Mise à jour logicielle des appareils compatibles.

Les appareils concernés par la mise à jour

Le déploiement a commencé avec les modèles les plus récents, avant d’être étendu progressivement aux anciens appareils. La disponibilité varie selon les régions.

Modèles compatibles :

Galaxy S24 , S24+, S24 Ultra

, S24+, S24 Ultra Galaxy S23 , S23+, S23 Ultra

, S23+, S23 Ultra Galaxy Z Fold 6 , Z Flip 6

, Z Flip 6 Galaxy Z Fold 5 , Z Flip 5

, Z Flip 5 Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Pourquoi installer cette mise à jour ?

Si cette mise à jour ne révolutionne pas l’expérience utilisateur, elle joue un rôle clé dans la protection contre les failles de sécurité. Ces correctifs empêchent l’exploitation de vulnérabilités par des logiciels malveillants et garantissent une expérience plus sûre.

Il est recommandé de vérifier régulièrement les mises à jour et de les installer dès leur disponibilité afin de préserver la stabilité et la sécurité de son appareil.

Et après ?

Samsung continue d’améliorer ses dispositifs, et l’arrivée de One UI 7 dans les prochains mois devrait apporter des changements notables en matière de fonctionnalités et d’ergonomie. En attendant, ces mises à jour de sécurité sont un rappel essentiel de l’importance de maintenir son appareil à jour.

Pour plus de détails voir SamMobile