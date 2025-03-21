Pourquoi le Galaxy Z Flip 7 et le Z Fold 7 ne révolutionneront pas la recharge en 2025 ?

Pourquoi le Galaxy Z Flip 7 et le Z Fold 7 ne révolutionneront pas la recharge en 2025 ?

La sortie des nouveaux modèles de Samsung, les Galaxy Z Flip 7 et Z Fold 7, est prévue pour dans quelques mois. Selon les rumeurs, ces appareils pourraient être présentés au troisième trimestre de cette année, probablement en juillet, suivant le calendrier de lancement de leurs prédécesseurs. Cependant, les attentes autour de ces modèles semblent plutôt réservées.

Il n’y a pas que les consommateurs qui restent prudents : Samsung anticipe également une demande modérée pour ces foldables. En conséquence, le géant sud-coréen envisage de réduire sa production de 39 % par rapport aux modèles Z Flip 6 et Z Fold 6.

Des documents réglementaires en provenance de la certification 3C de Chine mentionnent les modèles Galaxy Z Flip 7 et Z Fold 7.

Les deux appareils conserveront des vitesses de charge filaire de 25W.

Le dernier modèle de la série Z à avoir bénéficié d’une amélioration de la charge remonte à 2022, avec le passage de 15W à 25W pour le Z Flip 4.

À l’approche de la présentation des nouveaux modèles, les fuites d’informations s’intensifient. Récemment, il a été rapporté que le Z Fold 7 pourrait conserver l’écran M13 OLED de son prédécesseur, mais avec une surface dépliée légèrement agrandie à 8 pouces. En revanche, le Z Flip 7 pourrait enfin proposer un écran de couverture bord à bord.

Détails sur la certification 3C

Les modèles Galaxy Z Flip 7, identifié par le numéro de modèle SM-F7660, et le Galaxy Z Fold 7, portant le numéro SM-F9660, ont tous deux reçu la certification pour un profil de charge à 9V/2.77A, correspondant à 25W.

Pour contextualiser, cette vitesse de charge de 25W est identique à celle des modèles Z Flip 6 et Z Fold 6. La dernière mise à jour des spécifications de charge pour un appareil de la série Z a eu lieu en 2022, lorsque le Z Flip 4 est passé de 15W à 25W. Bien que la certification n’ait pas révélé d’informations précises sur les capacités de la batterie, des rumeurs précédentes suggèrent que le Z Fold 7 pourrait être doté d’une batterie de 4 400 mAh, identique à celle du Z Fold 6, tandis que le Z Flip 7 pourrait avoir une batterie légèrement plus grande de 4 300 mAh.

Il convient également de noter que la certification indique que les deux appareils seront vendus sans chargeur, bien qu’ils soient référencés avec un chargeur de voyage officiel de Samsung (modèle EP-TA800).

Par ailleurs, il se pourrait que Samsung lance en même temps ses premiers modèles à trois volets, accompagnés d’un Z Flip FE à un prix plus accessible.

Dans un marché où la concurrence est féroce, la stratégie de Samsung face à la demande pour ses nouveaux appareils sera cruciale. Les consommateurs seront-ils suffisamment séduits par ces améliorations, même mineures, pour adopter ces nouveaux modèles ? Seul le temps nous le dira.