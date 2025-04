Voici pourquoi le nouveau calendrier One UI 7 crée déjà la polémique chez Samsung

Après des mois d’attente, Samsung a enfin publié son calendrier de mise à jour pour One UI 7, basé sur Android 15. Les premiers smartphones concernés recevront la nouvelle interface dès avril, tandis que d’autres modèles devront patienter jusqu’en juin.

Les modèles haut de gamme servis en premier

Le déploiement débute avec les flagships. À partir d’avril, les Galaxy S23, Z Fold 5, Flip 5 ainsi que le Galaxy S24 FE seront mis à jour. La tablette Galaxy Tab S10 est également concernée.

Des mises à jour en mai pour les séries S et A

En mai, Samsung étendra le déploiement à une large gamme d’appareils. Les modèles Z Fold 4, Flip 3 et Flip 4, ainsi que les séries S22, S21 et S23 FE recevront One UI 7. Les utilisateurs des smartphones Galaxy A34, A35, A16 ainsi que des tablettes Tab S8 et S9 sont également concernés.

Un déploiement final en juin pour les modèles abordables

Les utilisateurs de la série Galaxy A d’entrée et de milieu de gamme devront attendre jusqu’à juin. Voici les appareils concernés :

Galaxy A53, A33, A25, A24, A15

Tablettes Tab A9, A0+, Tab S9 FE

Tablette professionnelle Tab Active 5

Un calendrier d’abord pour la Corée du Sud

Ce planning s’applique d’abord au marché sud-coréen. Samsung n’a pas encore publié de dates précises pour l’Europe ou l’Amérique du Nord, mais les précédents laissent penser à un écart de quelques jours à peine.

Android 15 arrive tard, mais apporte des nouveautés

Alors que Google a lancé Android 15 en août dernier, les utilisateurs Samsung attendent encore. Seuls les tout derniers modèles, comme le Galaxy S24 et le Z Fold 6, ont commencé à recevoir la mise à jour début avril.

Ce décalage d’environ dix mois illustre la complexité des adaptations logicielles sur les surcouches comme One UI. Samsung promet néanmoins des améliorations visibles en fluidité, sécurité et personnalisation.

Vers un lancement avancé de one ui 8 ?

Face à ces délais, Samsung envisagerait de lancer One UI 8 dès juillet, en même temps que les nouveaux Z Fold 7 et Flip 7. Cette stratégie permettrait à la marque de rattraper son retard sur la concurrence et de renforcer la fidélité de ses utilisateurs.

Les utilisateurs Galaxy peuvent donc se préparer à une mise à jour progressive mais bien réelle, avec une interface enrichie et un meilleur suivi logiciel sur le long terme.