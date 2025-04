Sorti en janvier 2025, le Galaxy S25 Ultra incarne la continuité chez Samsung. Le constructeur mise sur la stabilité plutôt que la rupture. Est-ce suffisant face à une concurrence de plus en plus agressive ?

Design : un gabarit peaufiné, sans surprise

Le S25 Ultra conserve les grandes lignes de son prédécesseur. Samsung l’affine légèrement : bordures plus discrètes, angles plus doux, poids revu à la baisse. L’écran AMOLED de 6,9 pouces reste un atout visuel, éclatant et bien calibré.

Le smartphone gagne en élégance, mais garde un format imposant. Il s’habille de verre Gorilla Glass Armor 2 pour plus de solidité. En revanche, toujours pas de certification IP69, là où certains concurrents montent d’un cran.

Photo : un capteur ultra grand-angle boosté

Samsung reconduit le capteur principal de 200 Mpx. Pas de nouveauté matérielle ici, mais un traitement logiciel revu. Résultat : des clichés plus nets, notamment en plein jour.

Le changement le plus visible ? Le capteur ultra grand-angle passe à 50 Mpx. Une montée en gamme appréciable en basse lumière. Dommage que le téléobjectif périscopique, lui, n’évolue pas. Les amateurs de zoom resteront sur leur faim.

Puissance et autonomie : le duo gagnant

Animé par le Snapdragon 8 Elite et 12 Go de RAM, le S25 Ultra se montre fluide en toutes circonstances. Les tâches lourdes comme le montage vidéo ou le gaming ne lui font pas peur.

La batterie de 5000 mAh assure une journée complète, même avec un usage soutenu. En revanche, la charge rapide plafonne à 45 W, quand Xiaomi ou OnePlus proposent déjà du 100 W et plus. La charge sans fil (15 W) reste pratique, mais n’évolue pas.

IA omniprésente, mais pas toujours transparente

Samsung intègre l’intelligence artificielle à tous les étages : tri automatique des photos, génération de résumés, assistant vocal plus intelligent. OneUI 7, basé sur Android 15, en tire parti intelligemment.

Mais une incertitude plane : ces services resteront-ils gratuits ? Samsung n’a pas clarifié sa stratégie au-delà de 2025. Une bascule vers un modèle payant n’est pas exclue.

Verdict : un excellent smartphone… mais pas révolutionnaire

Le Galaxy S25 Ultra coche toutes les cases d’un haut de gamme efficace. Finitions soignées, performances solides, photo maîtrisée. Il séduira sans mal les fidèles de la marque.

Mais ceux qui attendent une vraie rupture technologique pourraient rester sur leur faim. Face à des rivaux plus innovants, Samsung joue la sécurité. Et cela se voit.