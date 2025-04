Depuis plusieurs mois, des utilisateurs de smartphones Galaxy S21 et S22 Ultra signalent une ligne verte verticale sur l’écran.

Pour bénéficier de cette prise en charge, l’appareil ne doit présenter aucun dégât physique ou trace de contact avec un liquide. Il faut également fournir une preuve d’achat originale. Les modèles éligibles incluent :

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy S22 Ultra

Un bug logiciel à l’origine de la ligne verte ?

Le défaut serait lié à une mise à jour logicielle, mais les causes exactes restent floues. Cette anomalie a poussé Samsung à revoir ses procédures, notamment le choix des dalles OLED et le contrôle des futurs déploiements logiciels.

Le problème n’est pas isolé : OnePlus a également rencontré des cas similaires sur ses modèles 8 et 9. En Inde, la marque a lancé une garantie à vie pour ces appareils, mais aucune mesure équivalente n’a été annoncée pour l’Europe ou l’Amérique du Nord.

Réaction rapide ou stratégie d’image ?

En prenant en charge les réparations, Samsung cherche à préserver la confiance de ses utilisateurs. Ce geste va au-delà du service client classique : il s’agit aussi de rassurer une communauté de fidèles, à l’heure où chaque incident peut devenir viral.

Cette affaire rappelle aux fabricants l’importance d’un contrôle qualité rigoureux lors des mises à jour. Un défaut logiciel peut vite se transformer en problème matériel coûteux, et nuire à la réputation d’une marque.

Que faire si vous êtes concerné ?

Si vous possédez l’un des modèles touchés, conservez bien votre facture d’origine et contactez un centre de service agréé Samsung. L’intervention est gratuite si les conditions sont réunies.

Ce type de programme met aussi en lumière un point souvent négligé : l’importance de suivre les campagnes de rappel ou d’assistance technique, parfois discrètement annoncées par les constructeurs.

Un signal pour l’ensemble du secteur mobile

En étendant cette offre, Samsung envoie un message fort : les marques doivent assumer leurs erreurs techniques et accompagner leurs utilisateurs, même après l’achat. Cette approche pourrait devenir un nouveau standard pour le secteur, face à une clientèle de plus en plus exigeante.