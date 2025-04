Abandonner l’iPhone pour un Galaxy S25+ n’est pas anodin. C’est un virage vers un univers plus ouvert, parfois déroutant, souvent plus flexible. Nous avons analysé ce que cette transition implique concrètement, entre atouts technologiques et compromis d’usage.

Un design soigné et un écran taillé pour les yeux exigeants

Dès la prise en main, le Galaxy S25+ séduit par sa finesse. Le dos en verre satiné limite les traces de doigts, et le modèle bleu évoque celui de l’iPhone 12 Pro Max, tout en restant plus discret.

Son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces impressionne : rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, excellente luminosité, contraste profond. La fluidité est immédiate, que ce soit pour scroller ou jouer.

Interface android : un choc au début, un atout sur la durée

One UI 6.1, la surcouche de Samsung, peut surprendre après des années sous iOS. Mais elle permet de modeler l’interface à sa manière : polices, widgets, thèmes, tout est modifiable. C’est un terrain de jeu pour ceux qui aiment personnaliser leur appareil.

Le multitâche prend aussi une autre dimension grâce au mode Multi-Window, qui affiche deux applis côte à côte. Idéal pour jongler entre une visioconférence et une prise de notes.

Photo et autonomie : Samsung frappe fort

Le capteur principal de 50 MP livre des clichés nets et colorés. Les traitements automatiques rehaussent parfois les teintes, mais le rendu reste flatteur sur les réseaux. Le zoom optique x3 (jusqu’à x30 en numérique) dépasse celui des iPhones récents, avec plus de détails sur les sujets éloignés.

Côté batterie, le Galaxy S25+ fait un bond : 4 900 mAh et charge rapide 45 W. Comptez environ 25 minutes pour passer de 0 à 50 %. Les utilisateurs intensifs noteront une réelle différence par rapport aux iPhones actuels.

Un écosystème encore inégal

Changer de marque, c’est aussi changer d’habitudes. Des services comme AirDrop ou iMessage n’ont pas d’équivalent parfait côté Android. Quick Share et Google Photos font le travail, mais l’intégration globale est parfois moins fluide.

En revanche, Samsung DeX transforme le smartphone en mini-PC quand il est connecté à un écran. Et la synchronisation avec Windows est bien pensée pour ceux qui travaillent sur PC.

Faut-il franchir le pas ?

Le Galaxy S25+ s’adresse à ceux qui veulent reprendre la main sur leur smartphone. Plus personnalisable, plus polyvalent, souvent plus rapide, il a de quoi séduire les curieux. Mais quitter l’écosystème Apple demande un peu de souplesse et d’adaptation.

Pour les profils technophiles, le jeu en vaut clairement la chandelle.

