Samsung prépare une riposte directe à Apple avec son Galaxy S25 Edge, un smartphone ultra-fin au design premium. Attendu courant 2025, ce nouveau modèle s’inscrit dans une stratégie claire : conjuguer élégance, performance et compacité. Mais que cache réellement cette silhouette affûtée ?

Un format affiné sans compromis sur la solidité

Avec une épaisseur de seulement 5,84 mm, le Galaxy S25 Edge devient l’un des téléphones les plus fins jamais produits par Samsung. Une prouesse rendue possible par l’usage de céramique et titane, deux matériaux robustes déjà utilisés sur le S25 Ultra.

Son écran AMOLED 6,7 pouces affiche une définition FHD+ et une luminosité impressionnante de 2600 cd/m². Résultat : un confort visuel optimal, même en plein soleil. Côté esthétique, trois teintes sobres et métalliques sont proposées : Titanium Icyblue, Silver et Jetblack.

Snapdragon 8 elite et autonomie maîtrisée

Le processeur Snapdragon 8 Elite embarqué assure des performances haut de gamme, épaulé par 12 Go de RAM. Jeux, multitâche, applis gourmandes : la fluidité reste au rendez-vous.

La batterie de 3900 mAh, combinée à l’efficacité énergétique de la puce, garantit une journée d’usage standard. La charge rapide, limitée à 25 W, pourrait néanmoins sembler timide face à certains concurrents. À noter : pas de port microSD, un choix qui pourrait diviser.

Photo : la puissance du 200 mpx dans un format compact

Samsung dote son S25 Edge du même capteur 200 Mpx que le modèle Ultra. Un capteur haut de gamme optimisé ici pour un usage polyvalent. En l’absence de téléobjectif, le smartphone s’appuie sur l’IA pour simuler des zooms x2, x3 et x5 sans perte majeure de qualité.

À l’avant, on retrouve une caméra 12 Mpx, suffisante pour les appels vidéo et les selfies soignés. L’ensemble mise sur la compacité sans sacrifier la qualité, un équilibre rare dans le secteur.

Un positionnement clair entre le s25+ et le s25 ultra

Proposé entre 1200 € et 1400 € selon les versions, le Galaxy S25 Edge vient combler l’espace entre les modèles Plus et Ultra. Il s’adresse à celles et ceux qui recherchent un design haut de gamme et des specs solides, sans passer la barre des 1500 €.

Avec ce modèle, Samsung affine son offre 2025. Le S25 Edge pourrait bien séduire les utilisateurs qui veulent un smartphone puissant, léger et stylé, sans superflu. Un pari audacieux, face à une concurrence toujours plus agressive menée par Apple et les marques chinoises.