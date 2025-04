Vous cherchez un smartphone qui tient toute la journée ? Voici les 5 modèles les plus endurants du moment

Dans un marché saturé de nouveautés, l’endurance reste un critère central pour les utilisateurs. Nous avons testé les modèles les plus récents pour identifier ceux qui tiennent le plus longtemps. Voici les smartphones les plus autonomes du moment, tous testés en conditions réelles.

Samsung Galaxy A56 5G : l’infatigable du milieu de gamme

Avec 28 h 29 min d’autonomie, le Galaxy A56 5G surclasse ses rivaux. Sa batterie de 5000 mAh et son écran AMOLED de 6,7 pouces assurent une expérience fluide tout au long de la journée. La charge rapide plafonne à 45 W, mais la consommation optimisée rend ce compromis acceptable.

Par rapport au Galaxy A55, les améliorations sont nettes, notamment en photo. Pour ceux qui cherchent un smartphone endurant sans exploser leur budget, c’est une valeur sûre.

Samsung Galaxy S25+ : l’équilibre entre puissance et sobriété

Le Galaxy S25+ impressionne avec 25 h 40 min d’autonomie. Sa puce Snapdragon 8 Elite est au cœur de sa performance énergétique. La batterie de 4900 mAh semble modeste, mais la gestion logicielle permet de repousser les limites.

Il faudra patienter 59 minutes pour une recharge complète (45 W), ce qui reste raisonnable. À mi-chemin entre performance et longévité, ce modèle s’adresse aux utilisateurs exigeants qui ne veulent pas sacrifier la puissance.

Honor Magic 7 Lite : l’endurance à petit prix

Avec 25 h 36 min d’autonomie, le Honor Magic 7 Lite prouve que l’autonomie n’est pas l’apanage des modèles haut de gamme. Grâce à sa batterie en silicium-carbone, il maintient une bonne autonomie sans dépasser les 189 g.

La recharge rapide monte à 66 W : 55 minutes suffisent pour un plein. Son appareil photo est plus limité, mais à ce prix, l’endurance prime sur les détails.

iPhone 16e : compact et endurant

L’iPhone 16e tient 25 h 35 min avec une batterie inférieure à 4000 mAh. Apple continue de tirer le meilleur parti de ses composants, malgré un écran 60 Hz et un module photo unique.

Pesant seulement 167 g, il séduira les amateurs de compacts efficaces. Une autonomie solide dans un format mini, pour ceux qui restent fidèles à l’écosystème iOS.

Honor Magic 7 Pro : pour les impatients

Le Magic 7 Pro affiche 25 h 05 min d’autonomie et se recharge à 100 W en seulement 36 minutes. C’est le plus rapide de notre sélection.

Sa batterie de 5270 mAh, couplée à un écran OLED immersif, lui confère un bon équilibre entre puissance, confort visuel et endurance. Ajoutez un bloc photo performant, et vous avez un modèle premium sans compromis.

Quel modèle choisir selon votre usage ?

Pour une autonomie maximale : Galaxy A56 5G

: Galaxy A56 5G Pour un usage équilibré : Galaxy S25+

: Galaxy S25+ Pour petit budget : Honor Magic 7 Lite

: Honor Magic 7 Lite Pour les fans d’iOS : iPhone 16e

: iPhone 16e Pour recharge express : Honor Magic 7 Pro

En 2025, l’autonomie n’est plus réservée aux téléphones encombrants. Que vous visiez la performance, la compacité ou la vitesse de charge, il existe un modèle adapté à vos besoins. À chacun sa définition de l’endurance.