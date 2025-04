Apple prépare une refonte majeure de l’interface avec iOS 19

Du 9 au 13 juin 2025, Apple dévoilera lors de sa WWDC une nouvelle génération de ses systèmes d’exploitation. Parmi les annonces phares : iOS 19, qui promet une évolution visuelle inspirée du visionOS, déjà aperçu sur le casque Vision Pro. Pour la marque à la pomme, il s’agit de renouer avec l’effet « waouh » de l’époque iOS 7.

Vers une interface unifiée entre iphone, ipad et mac

Apple entend effacer les frontières visuelles entre ses produits. D’après Bloomberg, iOS 19, iPadOS 19 et macOS 16 adopteront un style cohérent : icônes plus arrondis, menus épurés, éléments translucides. L’idée : proposer une navigation fluide entre iPhone, iPad et Mac, sans rupture ergonomique.

Les premiers concepts évoquent aussi des icônes flottants et une meilleure hiérarchisation des contenus à l’écran. Une modernisation dans la lignée du design spatial introduit avec le Vision Pro. Toutefois, comme le rappelle Mark Gurman, ces rendus restent approximatifs et n’incluent pas tous les choix finaux d’Apple.

Une intelligence artificielle plus présente dans siri

L’assistante vocale Siri s’apprête à franchir un cap. Grâce à une meilleure fusion des systèmes internes, elle pourrait répondre plus vite et gérer des tâches plus complexes. Exemple : envoyer une photo, traduire un message ou éditer une note, le tout par simple commande vocale.

Sur les AirPods, Apple teste une traduction instantanée des conversations. Connecté à l’app Traduire de l’iPhone, le système restituerait en temps réel l’audio dans la langue choisie. Un outil pensé pour les voyageurs, mais aussi pour les pros en contexte multilingue.

Quels modèles pourront installer ios 19 ?

Apple prévoit de rendre iOS 19 compatible à partir de l’iPhone SE 2. Les modèles plus anciens, comme l’iPhone XR ou XS, risquent d’être laissés de côté pour des raisons de performance. Une décision stratégique, mais qui pourrait frustrer certains utilisateurs.

Cette sélection viserait à garantir une fluidité maximale avec les nouvelles animations et éléments graphiques introduits dans l’interface. Apple n’a pas encore communiqué la liste officielle, mais les indiscrétions se multiplient à mesure que la WWDC approche.

Wwdc 2025 : ce qu’on peut attendre en plus d’ios 19

Outre les systèmes d’exploitation, la conférence pourrait aussi dévoiler de nouveaux appareils. Rumeurs évoquent un MacBook Air M4 ou une mise à jour du HomePod avec écran intégré. Rien d’officiel, mais la mise en scène millimétrée d’Apple laisse entrevoir quelques surprises.

Avec iOS 19, Apple entend redéfinir les standards de l’interface mobile. Pas seulement par effet de style, mais pour renforcer l’intégration de ses services et appareils dans une logique fluide et homogène. Une évolution pensée autant pour séduire les nouveaux utilisateurs que pour fidéliser les anciens.