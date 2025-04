iPhone 17 Pro : une coque MagSafe pensée pour le nouveau bloc photo

À quelques mois du lancement de l’iPhone 17 Pro, une première coque MagSafe alimente les spéculations. Conçue autour d’un design revu en profondeur, elle laisse entrevoir un bloc photo encore plus imposant et un usage renforcé des matériaux premium. Le tout pensé pour épouser les contours d’un iPhone plus robuste et axé sur la photographie mobile.

Une coque MagSafe adaptée à un bloc photo surdimensionné

Les clichés dévoilés par le leaker Sonny Dickson montrent une coque rigide MagSafe compatible avec l’iPhone 17 Pro. Premier constat : l’ouverture arrière s’étend désormais sur toute la largeur du smartphone. Objectif ? Accueillir un module photo nettement plus large, repensé par Apple pour booster la stabilité et les performances optiques.

Contrairement aux générations précédentes, la découpe MagSafe laisse à découvert l’intégralité du bloc : trio d’objectifs, flash, capteur LiDAR et micro, désormais disposés sur toute la tranche supérieure. Ce nouveau positionnement impose à la coque un ajustement millimétré pour assurer protection et compatibilité parfaite avec les accessoires magnétiques.

Aluminium au lieu de verre : vers une coque plus résistante

Autre point notable : la coque confirme que le verre cède sa place à l’aluminium pour protéger le module photo. Ce choix vise à améliorer la résistance aux chocs tout en réduisant les risques de fissure. Une orientation qui correspond à la volonté d’Apple de renforcer la durabilité des modèles Pro, sans alourdir le design.

Un design cohérent avec le reste de la gamme iPhone 17

Cette coque spécifique au 17 Pro révèle aussi des indices sur la stratégie globale d’Apple. L’iPhone 17 Air, version plus fine et légère, adopte une approche similaire avec un seul objectif et l’absence de LiDAR. Tandis que l’iPhone 17 « classique » conserve son design actuel, sans refonte notable.

Cette différenciation laisse entrevoir une volonté de segmenter plus clairement la gamme : aux modèles Pro, l’innovation technique et les matériaux premium ; aux modèles standards, la continuité et la fiabilité.

Une attente forte autour du lancement en septembre

La sortie de l’iPhone 17 Pro est prévue pour septembre, lors du keynote traditionnel d’Apple. Si la coque MagSafe ne dévoile pas tout, elle confirme un tournant dans la conception des accessoires. Plus qu’une simple protection, cette coque devient une interface pensée pour exploiter le plein potentiel des nouveaux capteurs photo.

Les fans comme les professionnels de la tech attendent désormais de voir si ce design audacieux saura convaincre dans un marché où la finesse et la robustesse ne cessent de s’affronter.