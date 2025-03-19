Pourquoi la mise à jour de mars de Google Pixel a-t-elle bouleversé le retour haptique ? Découvrez les réactions des utilisateurs !

Les utilisateurs des Google Pixel 7 et 8 ont récemment constaté une évolution notable dans le retour haptique de leurs appareils suite à la mise à jour de mars 2025. Ce changement, qui a été largement discuté sur les forums, semble renforcer la sensation de vibration durant la saisie et les interactions avec le système.

Les utilisateurs des Pixel 7 et 8 rapportent un retour haptique plus puissant après la mise à jour de mars 2025.

Ce changement affecte la saisie au clavier et les interactions système.

Il reste à déterminer si cette modification est intentionnelle ou s’il s’agit d’un bug.

Récemment, Google a diffusé la dernière mise à jour Android 15 pour ses smartphones, intégrant des améliorations significatives pour Gemini, Gboard et d’autres fonctionnalités. Cependant, une modification non annoncée a attiré l’attention des utilisateurs : une intensité de vibration accrue.

Sur plusieurs fils de discussion Reddit, les propriétaires de Pixel ont exprimé leurs impressions concernant ce changement. Alors que certains apprécient cette nouvelle puissance de vibration, d’autres la jugent excessive et moins agréable, comparant le ressenti à celui des vibrations d’un iPhone, jugées moins raffinées que celles des versions précédentes.

Les critiques portent surtout sur la saisie au clavier et les gestes de navigation, où la force de la vibration est plus marquée. Même en réduisant l’intensité des vibrations, certains utilisateurs signalent que le retour haptique reste trop prononcé. De plus, étonnamment, des utilisateurs du Pixel 7 se plaignent que le retour haptique de leur appareil soit en fait trop faible.

Attente de Google pour une reconnaissance et une solution

Dans les notes officielles de la mise à jour de mars 2025, Google ne fait aucune mention d’un ajustement du retour haptique. Ce silence pourrait indiquer que le changement n’était pas prévu, touchant spécifiquement les modèles Pixel 7 et 8. Il est probable que cette situation soit abordée dans le prochain patch de sécurité mensuel.

En attendant une réaction de la part de Google, les utilisateurs peuvent désactiver complètement le retour haptique ou le réduire au minimum. Pour ceux qui n’ont pas encore effectué la mise à jour, il pourrait être judicieux d’attendre pour éviter cette modification.

Par ailleurs, la mise à jour de mars 2025 apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités intéressantes, comme une amélioration du mode Ne pas déranger avec des options accessibles via un nouveau paramètre rapide. De plus, la fonction Satellite SOS s’étend désormais à de nouveaux marchés, notamment le Canada, l’Europe et le Royaume-Uni.