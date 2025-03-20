Découvrez comment le Tensor G5 transforme le Pixel 10 : innovations et promesses audacieuses à ne pas manquer !

Dans le monde de la technologie, Google fait un pas audacieux avec son futur Pixel 10. Au cœur de cette innovation se trouve le Tensor G5, un processeur conçu sans l’aide de Samsung. Pour la première fois, Google prend les rênes de la conception de son processeur, en s’associant avec TSMC pour la fabrication. Un rapport récent met en lumière les changements significatifs, en remplaçant les composants de Samsung et en offrant un aperçu des nouvelles avancées techniques du Tensor G5.

Une conception entièrement nouvelle pour le Tensor G5

Le Tensor G5 se distingue par l’intégration de conceptions propriétaires de Google, incluant des éléments comme le TPU, le DSP, le compresseur de mémoire et le processeur audio. D’après des informations, le CPU proviendra de Arm, tandis que le GPU sera fourni par Imagination Technologies.

Le codec vidéo abandonne le système « BigWave » de Google ainsi que le MFC de Samsung, optant pour une solution standard de Chips&Media.

Le contrôleur d’affichage passe du DPU de Samsung à la technologie DC9000 de VeriSilicon, une décision marquante pour la gestion des visuels.

Le processeur d’images (ISP) est désormais entièrement conçu par Google, remplaçant ainsi l’ISP personnalisé par Samsung utilisé dans le Tensor G4.

Un changement de fabrication avec TSMC

En s’éloignant des pratiques habituelles, Google choisit TSMC pour la fabrication de son Tensor G5. Grâce au procédé avancé de 3 nm N3E de TSMC, le nouveau processeur promet d’améliorer à la fois les performances et l’efficacité énergétique.

Bien que ces nouveaux composants ne révolutionnent pas nécessairement les performances du Pixel 10, Google pourrait tirer parti de ce contrôle accru pour optimiser la qualité de l’appareil photo et rendre le système plus fluide.

Vers une expérience utilisateur améliorée

Le Tensor G5 est attendu pour enrichir l’expérience utilisateur du Pixel 10. Avec un accent marqué sur l’intelligence artificielle de prochaine génération, une performance photographique de premier ordre et une efficacité accrue, les futurs modèles de Pixel devraient offrir une expérience encore plus raffinée.

Un nouveau chapitre pour les puces Google

Les puces Tensor ont toujours été le fruit d’un mélange d’innovations Google et de composants Samsung. Avant l’arrivée des puces Tensor en 2021, Google avait déjà exploré des conceptions personnalisées pour les ISPs dans les Pixels alimentés par Snapdragon, avec des initiatives comme le Pixel Visual Core et le Pixel Neural Core.

Avec le Pixel 10, Google affirme son indépendance technologique et prépare le terrain pour de futures avancées qui pourraient redéfinir le marché des smartphones.