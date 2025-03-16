Découvrez le mystère du Galaxy S25 Edge : une surprise Gemini qui pourrait tout changer !

Dark Mode Light Mode
16 mars 2025
byAssia Hafrad
Les smartphones haut de gamme intègrent de plus en plus des offres attractives. Le dernier modèle de Google, le Pixel 9 Pro, et sa version pliable, le Pixel 9 Pro Fold, incluent une souscription d’un an à Gemini Advanced. Parallèlement, on parle d’une possibilité pour Samsung d’ajouter une période d’essai gratuite de ce service avec son futur Galaxy S25 Edge.

  • Le Pixel 9 Pro de Google offre une souscription gratuite d’un an à Gemini Advanced.
  • Samsung pourrait proposer un essai gratuit de Gemini Advanced avec le Galaxy S25 Edge.
  • Le lancement du S25 Edge est prévu pour le mois prochain, et l’offre pourrait être temporaire.

Des sources proches du dossier indiquent que la version beta de l’application Google (version 16.9.39.sa.arm64) révèle des indices sur une offre potentielle pour les acheteurs du Galaxy S25 Edge. Ce modèle pourrait bien rejoindre la liste des smartphones bénéficiant de l’accès à Gemini Advanced, en plus des appareils de Google, Samsung, Xiaomi, et Motorola.

La durée de l’accès gratuit à Gemini Advanced reste floue

Les détails concernant cette promotion ne sont pas encore clairs, notamment la durée de l’accès gratuit. Bien que l’on puisse penser que le S25 Edge proposera un essai de six mois similaire à celui des autres modèles de la série S25, son ajout distinct à la liste pourrait indiquer une offre différente.

Quoi qu’il en soit, il semble que Samsung envisage d’offrir un accès gratuit à Gemini Advanced lors du lancement du Galaxy S25 Edge. La date de cette sortie prévue est imminente, avec des fuites suggérant que le smartphone pourrait être présenté dès le mois prochain, suivi d’une disponibilité dès mai 2025.

Pour ce qui est du prix, le Galaxy S25 Edge devrait se situer entre le Galaxy S25+ et le Galaxy S25 Ultra. Cela dit, l’offre de Gemini Advanced pourrait ne pas être un argument de vente majeur. Les utilisateurs devront aussi garder à l’esprit que cette promotion ne sera valable que pour une période limitée — six mois ou jusqu’à la fin de l’année 2025. La question demeure : quelles options auront les utilisateurs après cette période ?

