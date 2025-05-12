iOS 18.5 arrive la semaine prochaine avec quelques nouveautés pas si anecdotiques

Un fond d’écran aux couleurs de la fierté

Comme chaque année en juin, Apple marque le coup pour le Mois des fiertés. Cette fois, ça passe par un nouveau fond d’écran sur iPhone et un cadran Apple Watch baptisé “Fierté et harmonie”. Rien de révolutionnaire, mais l’habillage est réussi. Le bracelet assorti — dans la même veine que les précédentes éditions — est déjà dispo, à 49 €. Oui, évidemment.

La connectivité satellite étendue aux iPhone 13

Jusque-là, seuls les modèles à partir de l’iPhone 14 pouvaient passer par la voie satellite en cas d’urgence. Avec iOS 18.5, les iPhone 13 (y compris mini, Pro et Pro Max) pourront eux aussi en profiter. À condition que l’opérateur le supporte, évidemment. Ce n’est pas automatique, mais ça élargit enfin un peu l’accès à cette techno de secours.

Apple TV devient un peu plus pratique

Une petite nouveauté qui peut faire gagner du temps : si vous utilisez l’app Apple TV sur une smart TV autre qu’un boîtier Apple, vous pourrez désormais finaliser vos achats via l’iPhone. Avant, il fallait une Apple TV physique pour ça. Pas sûr que tout le monde saute de joie, mais ça évite au moins quelques manipulations absurdes.

Contrôle parental : Apple affine le suivi

Petite mise à jour du côté de Temps d’écran : les parents recevront maintenant une alerte quand le code de restriction est saisi sur l’appareil de leur enfant. Détail discret, mais utile. Certains risquent de découvrir des surprises en voyant les notifications s’afficher…

Un peu de ménage dans l’app Mail

Deux petits ajustements dans l’app Mail : une nouvelle vue “Tous les mails” fait son apparition (elle manquait, clairement), et il sera possible d’afficher ou masquer les photos de contact. Des détails, mais qui améliorent un peu la lisibilité au quotidien — surtout pour ceux qui reçoivent 50 mails avant le café du matin.

La mise à jour est attendue pour la semaine prochaine, en déploiement progressif comme d’habitude. Certains la verront dès mardi, d’autres un peu plus tard. Rien d’inédit là-dessus.