Apple prévoirait une augmentation de prix pour sa prochaine génération d’iPhone

Selon plusieurs sources proches du dossier, Apple envisagerait de revoir à la hausse le tarif de ses prochains iPhone attendus cet automne. Une décision qui ne serait pas liée aux taxes ou à la situation géopolitique, mais plutôt à l’intégration de nouvelles fonctionnalités techniques et à un changement de design annoncé comme significatif.

Des coûts en hausse, des marges à préserver

Avec l’arrivée de nouveaux composants, d’écrans plus performants et d’améliorations côté photo et IA, les coûts de fabrication continueraient de grimper. Pour compenser, Apple pourrait appliquer une légère hausse sur certains modèles, notamment les versions Pro et Air.

Les analystes estiment que cette stratégie vise à préserver les marges, alors que le marché du smartphone est devenu plus compétitif et que les consommateurs remplacent leurs téléphones moins souvent qu’auparavant.

iOS 19 : vers une meilleure gestion de la batterie grâce à l’IA

En parallèle, le lancement d’iOS 19 prévu pour septembre devrait introduire une fonctionnalité inédite : un mode de gestion énergétique intelligent. Cette nouveauté utiliserait l’intelligence artificielle pour adapter automatiquement les paramètres du téléphone à l’usage réel de son propriétaire.

En clair, si vous ouvrez toujours les mêmes applications aux mêmes heures, le système s’adaptera en limitant les processus inutiles en arrière-plan. L’objectif : améliorer l’autonomie au quotidien sans devoir désactiver soi-même des fonctions.

Un iPhone révolutionnaire attendu en 2027

À plus long terme, Apple préparerait un modèle très spécial pour marquer les 20 ans de l’iPhone. Prévu pour 2027, ce futur modèle serait presque entièrement conçu en verre, avec un écran incurvé et une caméra frontale dissimulée sous la dalle.

Le bouton physique aurait totalement disparu, au profit d’interactions gestuelles. Ce projet, encore à l’état de concept, traduirait la volonté d’Apple de frapper fort pour cet anniversaire symbolique, en proposant un produit au design radicalement différent.

Une hausse qui risque de faire parler

Reste à voir comment le public accueillera cette hausse annoncée des prix. Apple n’a rien confirmé officiellement pour le moment, mais le sujet pourrait agiter les débats dans les mois à venir, surtout dans un contexte économique tendu pour de nombreux ménages.

Si les nouveautés sont jugées à la hauteur, la hausse pourrait passer. Sinon, elle risque d’alimenter les critiques sur les tarifs jugés trop élevés des produits Apple, un reproche devenu récurrent ces dernières années.