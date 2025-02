MacBook : Comment désactiver le démarrage automatique lors de l’ouverture

Si vous êtes agacé par votre MacBook qui s’allume automatiquement à chaque fois que vous ouvrez son capot ou que vous le branchez à une source d’alimentation, Apple propose désormais une solution. Grâce à une mise à jour récente, il est possible de désactiver ce comportement par défaut, bien que la méthode s’adresse principalement aux utilisateurs avancés.

Un contrôle accru sur le comportement de démarrage

Les MacBook équipés de la puce Apple Silicon (M1, M2, M3…) et fonctionnant sous macOS Sequoia ou une version ultérieure peuvent désormais être configurés pour ne pas démarrer automatiquement. Cette fonctionnalité, bien que pratique pour certains, peut être source de frustration pour ceux qui préfèrent un contrôle manuel.

Pour modifier ce comportement, il n’existe pas de paramètre accessible dans les réglages système habituels. La procédure requiert l’utilisation de l’application Terminal, ce qui la réserve principalement à ceux qui sont à l’aise avec les lignes de commande. Voici les étapes à suivre :

Instructions pour désactiver le démarrage automatique

1. Assurez-vous que votre MacBook utilise une puce Apple Silicon et tourne sous macOS Sequoia ou une version plus récente.

2. Ouvrez l’application Terminal, située dans le dossier Utilitaires de vos Applications.

3. Saisissez l’une des commandes suivantes en fonction de vos préférences, puis appuyez sur Entrée :

Pour empêcher le démarrage lors de l’ouverture du capot ou de la connexion à une source d’alimentation : sudo nvram BootPreference=%00

Pour empêcher le démarrage uniquement lorsque vous ouvrez le capot : sudo nvram BootPreference=%01

Pour empêcher le démarrage uniquement lors de la connexion à une source d’alimentation : sudo nvram BootPreference=%02

4. Entrez votre mot de passe administrateur lorsque le Terminal vous le demande pour valider la commande. Notez que le mot de passe ne s’affiche pas lorsque vous le tapez.

Réactiver le comportement par défaut

Si vous souhaitez revenir au comportement initial de votre MacBook, c’est-à-dire le démarrage automatique lors de l’ouverture du capot ou de la connexion à une source d’alimentation, vous pouvez réinitialiser vos paramètres en tapant la commande suivante dans le Terminal : sudo nvram -d BootPreference .

Pourquoi désactiver le démarrage automatique ?

Le démarrage automatique peut être gênant dans plusieurs scénarios. Par exemple, si vous souhaitez simplement inspecter votre MacBook ou capturer des photos pour le vendre, vous pourriez préférer qu’il reste éteint jusqu’à ce que vous décidiez de l’allumer manuellement. Cela évite également la répétition fastidieuse d’éteindre l’appareil après qu’il ait démarré automatiquement.

Cette fonctionnalité démontre l’attention d’Apple envers les retours des utilisateurs, bien qu’elle ne soit pas accessible via une interface simple. Elle offre néanmoins plus de flexibilité aux utilisateurs avertis qui souhaitent personnaliser le comportement de leur appareil.

Un petit pas vers plus de personnalisation

En permettant de désactiver le démarrage automatique, Apple répond à une demande de longue date de ses utilisateurs les plus techniques. Cette nouvelle option, bien que nécessitant une manipulation via Terminal, offre une personnalisation bienvenue pour ceux qui cherchent à optimiser leur expérience utilisateur. On peut espérer qu’à l’avenir, Apple intégrera cette fonctionnalité directement dans les paramètres système pour une accessibilité accrue.