Samsung : 4 astuces cachées dans votre téléphone que vous ne pensez jamais à utiliser

Gemini peut remplacer Bixby, et franchement… tant mieux

Bixby, personne ne l’utilise vraiment. La bonne nouvelle, c’est que Samsung permet désormais de le dégager. Si vous êtes sous One UI 7, vous pouvez assigner Gemini (l’assistant IA de Google) à la place. Long appui sur le bouton latéral, petit tour dans les paramètres, et c’est réglé.

Une fois en place, Gemini peut répondre à vos questions, mais aussi résumer des trucs affichés à l’écran ou analyser ce que vous montrez avec l’appareil photo. Pas magique, mais déjà plus utile que Bixby.

Oui, vous pouvez faire des stickers à partir de vos messages

C’est un peu planqué, mais ça existe. Quand vous tapez un message dans le clavier Samsung, appuyez sur l’icône emoji, puis sur le petit logo avec des étoiles (c’est censé représenter l’IA). Entrez votre phrase, choisissez un style, et hop : vous avez un sticker unique généré à la volée.

Est-ce que ça va changer votre vie ? Non. Est-ce que c’est marrant de répondre avec une version cartoon de « j’arrive dans 5 minutes » ? Clairement.

Les collages photo se font en deux gestes

Vous passez 10 minutes à chercher une appli pour faire un collage ? Pas besoin. Dans l’app Galerie, sélectionnez plusieurs images, tapez sur “Créer” puis “Collage”. Quelques modèles sont proposés, pas ouf mais suffisants pour envoyer une mosaïque propre à vos potes.

Rien de pro ici, mais pour les souvenirs de vacances ou les captures d’écran rassemblées, ça fait le job.

Le S Pen peut styliser vos gribouillis

Si vous avez un modèle compatible (genre Galaxy S Ultra ou une Tab S), ouvrez Samsung Notes, faites un croquis à main levée, puis testez la fonction de transformation automatique. Le système applique un style à votre dessin. Ce n’est pas du Pixar, mais ça donne un petit effet propre sans avoir besoin de savoir dessiner.

Pratique pour les notes visuelles, ou juste pour passer le temps dans les transports. Il faut fouiller un peu dans les options pour trouver ça, mais c’est là.

