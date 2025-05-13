Samsung Galaxy S25 Edge : finesse extrême, puissance assumée

Présenté en grande pompe ce 13 mai, le Galaxy S25 Edge marque une nouvelle étape dans la stratégie de Samsung. Plus qu’un simple téléphone, le constructeur coréen mise ici sur un équilibre rare : proposer un design ultra-mince, sans faire l’impasse sur les performances. Mais derrière cette finesse record, quelques compromis sont aussi à prévoir. Voici ce qu’il faut en retenir.

Un design affûté comme jamais

Avec seulement 5,8 mm d’épaisseur pour 163 grammes, le Galaxy S25 Edge est tout simplement le smartphone le plus fin jamais conçu par Samsung. Et ça se sent. En main, l’appareil impressionne par sa légèreté et son élégance. Le châssis en titane apporte une vraie sensation de robustesse malgré son gabarit tout en finesse.

L’écran AMOLED de 6,7 pouces occupe quasiment toute la façade. La dalle est lumineuse, précise, et renforcée par le nouveau verre Gorilla Glass Ceramic 2, censé offrir une meilleure résistance sans alourdir l’ensemble. Esthétiquement, c’est une réussite.

Un appareil photo ambitieux, sans extravagance

Côté photo, Samsung joue la carte de la simplicité efficace : un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 MP, et une caméra frontale de 12 MP. Pas de zoom périscopique cette année sur le Edge, un choix qui risque de faire débat.

Mais là où Samsung veut faire la différence, c’est du côté logiciel. Grâce à Galaxy AI, la retouche photo gagne en automatisation : reconnaissance de scène, suggestions de recadrage, effacement d’éléments gênants… Le tout fonctionne en local, sans forcément passer par le cloud.

Des performances solides dans un boîtier affiné

À l’intérieur, le Galaxy S25 Edge embarque le dernier processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy, épaulé par 12 Go de RAM. Que ce soit pour du jeu, du multitâche ou de la retouche photo, l’appareil ne montre aucun signe de faiblesse. Deux versions de stockage sont proposées : 256 ou 512 Go, sans port microSD.

La batterie, elle, est forcément plus compacte que sur d’autres modèles. Avec 3 900 mAh, on reste sur une journée d’usage en moyenne, mais pas beaucoup plus. Samsung compense avec une charge rapide à 25 W et une recharge sans fil à 15 W. Suffisant pour la majorité des utilisateurs, mais clairement pas une bête d’endurance.

Un positionnement haut de gamme assumé

Proposé à partir de 1 249 €, le Galaxy S25 Edge se place clairement dans le segment premium. Trois coloris sont disponibles : Titanium Icy Blue, Titanium Silver et Titanium Jet Black. Les précommandes sont ouvertes jusqu’au 29 mai, avec à la clé quelques avantages pour les plus rapides : accessoires offerts, remises pour reprise d’un ancien appareil, et paiements échelonnés sans frais.

Ce qu’on aime, ce qu’on attend encore

La presse spécialisée salue déjà la qualité de fabrication et la finesse de l’appareil. L’écran est unanimement apprécié, tout comme la fluidité générale. En revanche, certains observateurs pointent du doigt l’absence de zoom optique, jugée regrettable sur un appareil à ce prix. L’autonomie moyenne est également notée comme un point à surveiller sur le long terme.

Reste que Samsung assume pleinement sa direction : faire du Galaxy S25 Edge un smartphone qui se distingue par la forme autant que par le fond. Et à ce jeu, peu de concurrents osent aller aussi loin dans la finesse sans sacrifier l’expérience utilisateur.

Verdict provisoire

Le Galaxy S25 Edge n’est pas un téléphone pour tout le monde. Il s’adresse clairement à ceux qui veulent un appareil haut de gamme, élégant, discret dans la poche mais costaud dans l’usage. Ce n’est pas un photophone de compétition, ni une bête d’autonomie, mais c’est un objet bien pensé, agréable au quotidien, et qui montre une autre manière de concevoir un smartphone haut de gamme.