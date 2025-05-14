One UI 8 : Samsung annonce une arrivée imminente sur ses smartphones

Samsung a confirmé que One UI 8, sa prochaine interface basée sur Android 16, sera déployée dès cet été. Une nouveauté qui arrivera plus tôt que prévu, avec un lancement anticipé sur plusieurs modèles phares de la marque coréenne.

Un calendrier clair cette fois-ci

Lors d’un événement organisé par Google autour d’Android 16, Samsung a pris la parole pour préciser son propre calendrier. Selon Minseok Kang, l’un des vice-présidents du groupe, la version bêta de One UI 8 sera disponible dès la fin juin sur certains smartphones. La version finale est attendue entre juillet et septembre.

Ce timing tranche avec celui de l’an dernier, où One UI 7 avait connu plusieurs semaines de retard. Samsung semble vouloir montrer qu’il tient mieux les délais cette année.

Quels appareils sont concernés ?

Sans surprise, la nouvelle interface arrivera d’abord sur les Galaxy S25, Z Fold 6 et Z Flip 6. D’après les informations déjà publiées, les modèles à venir cet été, comme le Galaxy Z Fold 7, seront directement équipés de One UI 8 à leur sortie.

Le reste du parc sera mis à jour progressivement, avec une priorité donnée aux modèles haut de gamme lancés au cours des deux dernières années. Les séries Galaxy A récentes devraient suivre dans la foulée, mais aucun planning officiel n’a encore été détaillé.

Une interface plus fluide et plus cohérente

One UI 8 ne révolutionnera pas l’usage au quotidien, mais Samsung annonce plusieurs ajustements bienvenus. L’interface devrait gagner en réactivité, en lisibilité, et surtout en stabilité — un point qui avait été critiqué lors du lancement de la version précédente.

Autre nouveauté notable : l’arrivée du design « Material 3 Expressive » de Google, déjà visible sur certaines apps Android. Samsung devrait progressivement harmoniser ses éléments graphiques avec cette nouvelle identité visuelle, ce qui promet une interface plus homogène entre les apps Google et les menus One UI.

Un virage plus serein vers Android 16

Alors que Google finalise Android 16, Samsung montre sa volonté de suivre le rythme dès les premières semaines de déploiement. Ce rapprochement entre les deux géants permet d’espérer des mises à jour plus rapides, mieux intégrées et moins chaotiques que par le passé.

Pour les utilisateurs, c’est aussi une bonne nouvelle : les retards interminables entre l’annonce d’une version Android et son arrivée sur leur appareil pourraient enfin se réduire.

À quoi s’attendre cet été ?

Un calendrier plus clair, une interface affinée, une meilleure gestion des animations et une compatibilité étendue : One UI 8 s’annonce comme une mise à jour de transition utile, sans effet waouh, mais avec une vraie attention portée aux détails.

Les premières bêtas devraient permettre d’en juger rapidement. En attendant, les utilisateurs Samsung peuvent s’attendre à un été bien rempli côté logiciels.