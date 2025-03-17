Des problèmes de lecture d’empreintes digitales après la dernière mise à jour Google : êtes-vous concerné ?

Depuis la dernière mise à jour d’Android 15, plusieurs utilisateurs de Google Pixel signalent des dysfonctionnements de leur lecteur d’empreintes digitales. Ce bug, bien que touchant une minorité d’appareils, rappelle des incidents similaires rencontrés lors de précédentes mises à jour.

Lecteur d’empreintes : une panne récurrente

Des témoignages sur Reddit et les forums spécialisés rapportent des cas où le capteur biométrique cesse complètement de fonctionner après la mise à jour. Certains utilisateurs ont dû redémarrer leur appareil à plusieurs reprises avant de retrouver un fonctionnement normal. D’autres ont constaté que seule une extinction complète du téléphone permettait de résoudre le problème.

Selon les discussions sur GrapheneOS, environ 0,1 % des utilisateurs de Pixel 9 seraient concernés, soit un cas pour mille. Un chiffre à prendre avec précaution en l’absence de confirmation officielle.

Android 15 et ses effets inattendus

La mise à jour ne perturbe pas uniquement le lecteur d’empreintes. Les modèles Pixel 7 et Pixel 8 présentent aussi des changements inattendus dans le retour haptique. Il reste à déterminer s’il s’agit d’un ajustement voulu par Google ou d’un simple bug logiciel.

Par ailleurs, des utilisateurs rencontrent des problèmes de casting sur d’anciens modèles de Chromecast. Google, conscient du souci, conseille de ne pas réinitialiser les appareils en attendant un correctif.

Un historique de bugs sur les Pixel

Les lecteurs d’empreintes des Pixel ne sont pas à leur premier incident. Déjà, la bêta 2 de QPR2 d’Android 14 avait provoqué des dysfonctionnements similaires sur les Pixel 6 et 7. Google avait alors promis des améliorations, mais ce nouvel épisode montre que des ajustements logiciels peuvent parfois entraîner des effets secondaires imprévus.

Si vous êtes concerné, les solutions les plus efficaces restent le redémarrage ou l’extinction complète du téléphone. Reste à voir si un correctif officiel viendra stabiliser la situation.