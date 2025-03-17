Google Pixel 9a : une fuite révèle son design et ses caractéristiques

Dark Mode Light Mode
17 mars 2025
byChemseddine Ananna

Le Google Pixel 9a se dévoile avant l’heure grâce à une erreur de Spigen, fabricant d’accessoires bien connu. La marque a brièvement mis en ligne la page de sa coque dédiée au smartphone, révélant ainsi son design et certaines caractéristiques clés.

Un design revisité et des couleurs variées

Les visuels publiés par Spigen confirment que le Pixel 9a abandonne le module photo proéminent au profit d’un bloc affleurant. L’appareil sera disponible en plusieurs coloris : Peony (rose), Iris (lavande), Obsidian (noir) et Porcelain (blanc).

Une fiche technique alléchante

  • Écran OLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.
  • Processeur Google Tensor G4 couplé à 8 Go de RAM.
  • Batterie généreuse de 5 100 mAh, la plus grande de la gamme Pixel 9.
  • Prise en charge de la charge sans fil, confirmée par les visuels.
  • Sept ans de mises à jour logicielles.

Un lancement imminent

Selon les dernières fuites, le Pixel 9a pourrait être officiellement dévoilé dès la semaine prochaine, avec une sortie prévue le 26 mars 2025. Ces révélations laissent peu de suspense avant l’annonce officielle de Google.

