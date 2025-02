Xiaomi accélère le déploiement de HyperOS 2.0 et 2.1 : Quelles nouveautés pour vos smartphones ?

Xiaomi reprend son rythme d’actualisation après la pause due au Nouvel An chinois, en lançant HyperOS 2.0 et 2.1 sur une large gamme de ses appareils. Avec de nombreuses améliorations et correctifs, cette mise à jour marque une étape importante pour les utilisateurs de smartphones Xiaomi, Redmi et POCO.

HyperOS 2.0 : Une mise à jour globale et attendue

Le déploiement de HyperOS 2.0 avait temporairement cessé en raison des célébrations du Nouvel An lunaire, mais a repris le 5 février. Cette mise à jour majeure est actuellement en cours de déploiement sur plusieurs modèles, y compris le Redmi K80 Pro en Chine, et les Xiaomi 14T Pro et Redmi K70 Ultra à l’échelle mondiale. En outre, des modèles tels que le Xiaomi 13T et 13T Pro, ainsi que le Redmi Note 13 Pro+, reçoivent également la version stable dans certains pays comme la Turquie, la Russie et l’Indonésie.

HyperOS 2.0 apporte des améliorations notables par rapport à sa version précédente. Les utilisateurs peuvent s’attendre à une interface utilisateur plus fluide, des animations enrichies, et une personnalisation accrue. De plus, la mise à jour inclut des correctifs de sécurité essentiels pour renforcer la protection des appareils.

HyperOS 2.1 : Des fonctionnalités enrichies pour une expérience utilisateur améliorée

HyperOS 2.1, bien que considérée comme une mise à jour mineure par rapport à la version 2.0, introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités intéressantes. Parmi celles-ci, l’intégration de la Super Xiao AI, une intelligence artificielle développée par Xiaomi, qui n’est cependant pas encore accessible dans tous les marchés. Cette technologie promet d’améliorer l’interactivité et l’efficacité des appareils en exploitant l’IA pour des tâches quotidiennes.

En plus de l’IA, HyperOS 2.1 améliore la transmission de fichiers sans fil et inclut une nouvelle méthode pour scanner les codes QR sans avoir besoin d’ouvrir

l’application de caméra. Les améliorations apportées à la caméra se traduisent par une meilleure qualité d’image et de vidéo, ainsi que des outils optimisés pour l’édition et la gestion des albums.

Focus sur la sécurité et la stabilité

En parallèle des nouvelles fonctionnalités, Xiaomi a également mis l’accent sur la sécurité et la stabilité du système. Les correctifs de sécurité de janvier 2025 sont disponibles pour plusieurs modèles, y compris le POCO X7 et le Redmi Note 14 Pro en Indonésie, ainsi que les Xiaomi 11T et 12T à Taïwan. Ces correctifs visent à corriger des vulnérabilités et à améliorer la stabilité générale des appareils.

Les utilisateurs possédant des appareils comme le Xiaomi 12T Pro et le Redmi K50 Ultra bénéficieront également d’optimisations spécifiques, notamment une meilleure stabilité en Chine et des corrections pour les problèmes de performance dans certains jeux.

Perspectives futures pour les utilisateurs Xiaomi

Avec le déploiement de HyperOS 2.0 et 2.1, Xiaomi continue d’affirmer sa position en tant que leader de l’innovation logicielle dans le domaine des smartphones. Les améliorations apportées témoignent de l’engagement de la marque à offrir une expérience utilisateur enrichie et sécurisée. Alors que les utilisateurs attendent avec impatience l’arrivée d’HyperOS 2.1 sur tous les appareils compatibles, le développement de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle laisse entrevoir un avenir prometteur pour les utilisateurs de Xiaomi.