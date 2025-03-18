Le Galaxy Z Fold 7 pourrait enfin rivaliser avec l’Ultra en intégrant un capteur photo de 200 MP !

La série Galaxy Z Fold de Samsung est sur le point de connaître des améliorations significatives, notamment en matière de photographie. En effet, le Galaxy Z Fold 7 pourrait enfin être équipé d’un appareil photo principal de 200 MP, un saut technologique qui marque une étape importante pour cette gamme. Alors que les modèles précédents ont été limités à un capteur de 50 MP, cette nouvelle version devrait offrir des performances photographiques nettement supérieures.

Le Galaxy Z Fold 7 pourrait intégrer un appareil photo principal de 200 MP.

Une amélioration de la résolution de la caméra sous l’écran est également envisagée.

Des mises à jour majeures sont attendues pour le modèle de 2025.

Samsung a décidé de ne plus négliger la qualité photo de son modèle pliable. Après avoir équipé ses smartphones Ultra des appareils photo les plus avancés, la marque semble prête à faire évoluer son Z Fold avec l’intégration d’un capteur de 200 MP, qui serait le premier de ce type sur un modèle pliable commercialisé à l’international.

En outre, le capteur de 4 MP, actuellement caché sous l’écran interne, pourrait également bénéficier d’une hausse de résolution. Les détails sur ces améliorations restent toutefois flous, notamment en ce qui concerne la capacité à prendre des photos à des résolutions supérieures à 4 MP.

Les autres capteurs, incluant le grand angle de 12 MP, le téléobjectif 3x de 10 MP et le capteur selfie de 10 MP, devraient rester inchangés. Néanmoins, Samsung pourrait tirer parti de l’unité de traitement d’image plus performante du Snapdragon 8 Elite, qui devrait être au cœur des spécifications techniques du Z Fold 7, afin d’améliorer encore la qualité des images.

Samsung pourrait offrir un nouveau vent de changement

Les rumeurs concernant le Galaxy Z Fold 7 laissent entrevoir des avancées notables. D’après les premières fuites, ce modèle pourrait se doter d’écrans internes et externes plus grands tout en adoptant un châssis plus fin, avec une épaisseur de seulement 9 mm. Lorsqu’il est déplié, l’appareil mesurerait environ 4,5 mm d’épaisseur, un exploit qui, bien que moins impressionnant que celui d’autres marques, reste un progrès remarquable pour Samsung.

La tendance des lancements précoces de Samsung pour ses modèles pliables pourrait se poursuivre. Selon le calendrier habituel, le Galaxy Z Fold 7 devrait être dévoilé en juillet, en même temps que le Flip 7. Des rumeurs évoquent également la présentation d’une version plus abordable, le Galaxy Z Flip FE, lors de cet événement.