HyperOS 2.0 : ces 2 smartphones Xiaomi reçoivent enfin la mise à jour stable

Après une attente prolongée, Xiaomi commence à déployer la version stable de son système d’exploitation HyperOS 2.0 sur les Xiaomi 14 et 14T Pro. Cette mise à jour, basée sur Android 15, représente une avancée significative pour les utilisateurs de ces appareils, et marque le début d’une nouvelle ère pour la marque chinoise.

Un déploiement progressif après une phase de test

Le déploiement de HyperOS 2.0 avait été temporairement interrompu, mais Xiaomi a finalement publié la version stable pour ses modèles phares, le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14T Pro. Ces mises à jour concernent la ROM Globale (MI) et sont désormais accessibles à tous les utilisateurs, qu’ils aient participé ou non au programme Mi Pilot. Pour le Xiaomi 14, la version déployée est la OS2.0.8.0.VNCMIXM, tandis que le 14T Pro reçoit la OS2.0.3.0.VNNMIXM.

En France, certains utilisateurs ont signalé l’arrivée d’une mise à jour spécifique, la version 2.0.14.0.VNNEUXM pour le Xiaomi 14T Pro, pesant 6,3 Go. Cela montre l’engagement de Xiaomi à adapter ses mises à jour aux besoins régionaux, en optimisant les performances des appareils en fonction des marchés locaux.

Des améliorations et fonctionnalités à la clé

La mise à jour HyperOS 2.0 apporte son lot d’améliorations, notamment en termes de performance et d’interface utilisateur. Les smartphones concernés bénéficieront d’une meilleure efficacité énergétique et de nouvelles fonctionnalités propres à Android 15. Xiaomi prévoit également que ces modèles seront parmi les premiers à recevoir HyperOS 2.1, promettant des optimisations supplémentaires et de nouvelles fonctionnalités.

En complément, Xiaomi a révélé la liste complète des appareils qui recevront HyperOS 2.0, incluant des modèles phares comme les Xiaomi 13 Pro, 12T Pro, et des tablettes comme la Xiaomi Pad 6. Cette liste s comprend également des appareils de la gamme Redmi et POCO, permettant à une large base d’utilisateurs de bénéficier des nouveautés apportées par HyperOS 2.0.

Conseils avant d’effectuer la mise à jour

Avant de procéder à cette mise à jour importante, il est fortement recommandé de sauvegarder l’ensemble de vos données. Bien que le processus soit conçu pour être sûr, il est toujours prudent de se prémunir contre une éventuelle perte d’informations. Par ailleurs, pour ceux qui n’auraient pas encore reçu la mise à jour, une installation manuelle est possible sur certains modèles, mais doit être réalisée avec précaution.