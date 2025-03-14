Comprenez pourquoi la limite de charge à 80% des Pixel n’est pas un bug, mais une fonctionnalité ingénieuse !

Récemment, Google a introduit une nouvelle fonctionnalité sur ses téléphones Pixel, limitant la charge à 80 % afin de préserver la durée de vie des batteries. Cependant, certains utilisateurs ont remarqué que leurs appareils atteignaient parfois 100 % de charge. Cela a suscité des interrogations, mais il s’avère que ce comportement n’est pas un bug, mais plutôt une partie intégrante du fonctionnement du système.

Google a instauré une limite de charge à 80 % pour les téléphones Pixel afin d’optimiser la longévité de la batterie.

Ce n’est pas un dysfonctionnement : le téléphone peut temporairement dépasser cette limite pour recalibrer la batterie.

Une icône en forme de bouclier apparaît après une charge complète, signalant la fin du recalibrage et le retour à la limite de 80 %.

Cette fonctionnalité vise à rassurer les utilisateurs sur le fait que laisser leur téléphone en charge pendant de longues périodes ne nuira pas à la batterie. En limitant la charge à 80 %, Google cherche à ralentir le vieillissement des batteries, ce qui contribue à prolonger la durée de vie de l’appareil. Cependant, avec la version bêta 2 d’Android 16, des utilisateurs ont constaté des comportements inattendus.

De nombreux utilisateurs se sont exprimés sur Reddit et des forums de support Google, signalant que la limitation à 80 % ne fonctionnait pas toujours comme prévu. Au lieu de s’arrêter à 80 %, certains périphériques Pixel atteignaient effectivement 100 %.

Un fonctionnement conçu pour la précision

Ce phénomène de charge complète n’est pas une erreur de conception. Comme l’expliquent des spécialistes sur le forum de GrapheneOS, ces cycles de charge complets sont nécessaires pour recalibrer la capacité estimée de la batterie. Cela garantit que le téléphone puisse fournir des estimations précises de l’autonomie restante et éviter d’éventuels dysfonctionnements.

Avant la mise à jour Android 15 QPR2, le processus de recalibrage avait rencontré quelques difficultés, mais ces problèmes ont depuis été résolus. Les utilisateurs sont donc encouragés à laisser leur téléphone se charger complètement. Une fois la charge terminée, une icône de bouclier apparaît, indiquant que le recalibrage est terminé et que la limite de 80 % sera rétablie.

Ce comportement n’est pas exclusif aux Pixel, car d’autres appareils, comme les iPhones, présentent également des cycles de charge similaires, même avec des fonctionnalités d’optimisation de la charge. Apple a confirmé que cela faisait partie du processus normal pour une gestion efficace de la batterie.