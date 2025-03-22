Voici comment WhatsApp veut détrôner TikTok avec sa nouvelle fonction musicale

Le partage musical s’invite bientôt sur WhatsApp. L’application de messagerie teste une fonctionnalité inédite qui permettrait d’ajouter des morceaux Spotify dans les statuts. Une option qui vise à transformer l’expérience utilisateur, tout en répondant à la domination musicale de TikTok. Meta, maison mère de WhatsApp, espère ainsi capter un public jeune et connecté. Que faut-il attendre de cette mise à jour ?

Une inspiration directe des Stories Instagram

D’après WABetaInfo et Android Police, WhatsApp expérimente une fonction qui permettrait de partager des titres Spotify dans les statuts, avec l’affichage de la pochette de l’album et un lien direct « Play on Spotify ». L’arrière-plan s’adapterait aux couleurs dominantes de la pochette, comme c’est déjà le cas sur Instagram.

Cette intégration s’inscrit dans une stratégie plus large de Meta, qui cherche à introduire la musique sur l’ensemble de ses plateformes. Instagram a déjà lancé les autocollants « Add Yours » et les paroles synchronisées dans les Reels, surfant sur l’engagement généré par TikTok. Meta anticipe un éventuel retrait de TikTok aux États-Unis, et veut se positionner comme une alternative crédible.

Pourquoi WhatsApp mise sur la musique ?

WhatsApp compte plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde, mais reste centrée sur la messagerie. En ajoutant la musique, l’application cherche à fidéliser ses utilisateurs et à capter une nouvelle audience. L’objectif : faire de WhatsApp un espace de création et de découverte, et non plus seulement un outil de communication.

Augmenter le temps passé sur l’application

Attirer les artistes et créateurs de contenu

Proposer une alternative à TikTok pour le partage musical

Cette stratégie pourrait séduire les jeunes publics, très présents sur TikTok, mais aussi les amateurs de musique qui souhaitent partager leurs goûts de manière simple et directe.

Une fonctionnalité en phase de test avancée

La nouveauté n’est pas encore disponible pour le grand public, mais les captures d’écran dévoilées laissent penser à un lancement imminent. Si WhatsApp réussit à intégrer cette fonctionnalité sans alourdir l’interface, elle pourrait rapidement devenir un levier d’engagement important.

Meta vise ainsi à diversifier les usages de WhatsApp, tout en créant un lien plus fort avec Spotify. Pour les utilisateurs, c’est une nouvelle manière de partager leurs morceaux préférés avec leurs contacts, dans un format visuel et interactif.

La musique, un pari gagnant pour Meta ?

Alors que la concurrence sur les réseaux sociaux s’intensifie, chaque plateforme cherche à se différencier. WhatsApp, longtemps en retrait sur le contenu créatif, pourrait grâce à la musique rattraper une partie de son retard. Ce tournant montre la volonté de Meta de créer un écosystème musical intégré, capable d’attirer aussi bien les utilisateurs que les artistes.

Si cette initiative séduit, elle pourrait ouvrir la voie à d’autres formats interactifs dans les statuts, transformant WhatsApp en espace d’expression multimédia, bien au-delà de la messagerie.