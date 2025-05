Apple pourrait devoir des milliards aux développeurs iOS

Apple risque gros. Une plainte déposée par Pure Sweat Basketball aux États-Unis pourrait lui coûter plusieurs milliards de dollars. En cause : des pratiques jugées abusives vis-à-vis des développeurs qui distribuent leurs applications sur l’App Store.

Un contournement qui ne passe pas

Tout part d’une injonction. Apple devait permettre aux développeurs d’ajouter des liens externes dans leurs apps pour contourner la commission de l’App Store. Mais la mise en œuvre par Apple a été jugée trop restrictive, voire dissuasive. Résultat : la justice parle carrément de “violation délibérée de l’ordonnance”.

Et les conséquences pourraient être sévères. Selon la Cour du district nord de Californie, les restrictions imposées par Apple auraient causé “des milliards de dollars” de manque à gagner aux développeurs.

Ce que réclament les plaignants

Ils ne demandent pas juste des ajustements techniques. Ils veulent des comptes. Le cabinet d’avocats Hagens Berman, bien connu pour ses batailles contre les géants de la tech, pousse pour que les développeurs lésés reçoivent une indemnisation financière. Une vraie. Pas une mise à jour mineure ou un chèque symbolique.

Dans le détail, la plainte parle d’un environnement fermé, d’une politique de commissions jugée trop rigide, et d’un système qui bride la concurrence au détriment des créateurs d’apps. L’affaire n’en est qu’à ses débuts, mais elle pourrait bien relancer le débat autour du modèle économique d’Apple.

Un contexte déjà tendu

Apple fait déjà face à des pressions de toutes parts. En Europe, le DMA l’a obligé à ouvrir la porte au sideloading et aux app stores alternatifs. Mais aux États-Unis, le front judiciaire reste plus compliqué. Et cette nouvelle plainte s’ajoute à une série d’affaires sur les pratiques de la firme de Cupertino.

Ce qui agace le plus ? L’impression que même quand Apple se plie à une décision de justice, elle le fait à sa façon. Avec des conditions, des exceptions, des limitations. Le message que veulent envoyer les développeurs ici est clair : stop au jeu du chat et de la souris.

Un verdict attendu — et scruté

On ne sait pas encore si Apple devra réellement payer. Mais le ton est donné. La plainte est sérieuse, documentée, et portée par un cabinet redouté à Cupertino. Si la justice suit cette ligne, cela pourrait créer un précédent lourd pour Apple — et une bouffée d’oxygène pour de nombreux développeurs indépendants.

Jusqu’ici, la stratégie d’Apple a toujours été de céder le minimum. Mais cette fois, la facture pourrait être salée. Très salée.