Google Maps va scanner vos captures d’écran sur iPhone… et ce n’est pas (tout à fait) ce que vous pensez

Une nouvelle fonction pour ceux qui collectionnent les screenshots

On l’a tous fait. Vous tombez sur un resto sur Insta, un bar dans un article, un lieu cool sur TikTok… capture d’écran, et ça reste là, perdu dans la galerie. Google semble vouloir s’attaquer à ce réflexe un peu chaotique en lançant une nouvelle fonction dans Maps pour iOS : analyser automatiquement vos screenshots et en extraire les lieux qu’ils contiennent.

L’idée ? Vous faire gagner du temps en transformant vos captures en listes exploitables dans Google Maps. Ce n’est pas une révolution, mais pour certains, ça pourrait bien devenir un réflexe utile.

Comment ça marche concrètement

Tout se passe dans l’onglet « Vous » de l’app. Une nouvelle section s’active avec une option « Captures d’écran », plutôt discrète. Si vous acceptez, Maps scanne vos dernières images et détecte automatiquement les noms de lieux, adresses ou points d’intérêt. Ceux-ci peuvent ensuite être ajoutés à une liste dédiée — pratique pour s’organiser un city trip ou garder une trace de ce qu’on veut tester.

Si l’idée de laisser Maps fouiller vos photos vous dérange, pas de panique : la fonction est désactivée par défaut. Il est même possible de ne partager que certaines captures, à la main. Google assure que tout ça reste sous contrôle… mais comme toujours, chacun verra midi à sa porte côté vie privée.

Et côté confidentialité ?

C’est là que Google joue la carte de la transparence. Pas d’analyse silencieuse en tâche de fond, pas de surprise : vous devez donner votre feu vert, et c’est vous qui choisissez ce que Maps peut lire ou non. En théorie, rien ne sort de votre appareil sans consentement. Mais on connaît la chanson : quand c’est Google, les utilisateurs restent méfiants.

Dispo quand ? Et pour qui ?

La fonction est en cours de déploiement, mais uniquement en anglais (US) pour le moment, et uniquement sur iPhone. Les utilisateurs Android devront attendre, ce qui est assez ironique venant de Google mais pas inédit. Aucune date annoncée pour l’arrivée sur d’autres langues ou plateformes.

En attendant, certains utilisateurs ont déjà vu apparaître l’option dans leurs réglages. D’autres, non. Pas de logique apparente, pas de communication officielle détaillée. Comme souvent avec les déploiements Google.