iPhone 17 Air : Apple veut du très fin, mais la batterie ne suit pas

Un design qui divise déjà en interne

Apple planche depuis des mois sur l’iPhone 17 Air, un modèle qui miserait tout sur la finesse. Trop, peut-être. En interne, plusieurs tests ont mis en lumière un point faible : l’autonomie. D’après les informations qui circulent, moins de 70 % des testeurs parviennent à passer la journée sans recharge. Pour un téléphone haut de gamme en 2025, c’est peu.

Apple vise pourtant une clientèle exigeante, habituée à des batteries endurantes. Le design est certes bluffant — plus fin encore que l’iPhone 15 Pro — mais le compromis pourrait ne pas passer.

Une solution ? Oui, mais pas très Apple

Pour contourner le problème, la marque songerait à lancer une coque-batterie adaptée. Un accessoire à mi-chemin entre la Smart Battery Case d’autrefois et le MagSafe, mais qui pourrait trahir l’esprit du produit : un smartphone ultra fin… épaissi par une coque.

Difficile de savoir si cette option sera bien proposée au lancement ou plus tard. Ce qui est sûr, c’est qu’elle ne fera pas l’unanimité. Un utilisateur prêt à investir dans un iPhone Air ne devrait pas avoir à ajouter 5 mm de plastique pour tenir la journée.

Design contre usage : l’équation impossible ?

Apple n’en est pas à sa première prise de risque sur le design. Mais cette fois, l’équilibre semble plus fragile. Ce nouveau modèle chercherait à séduire ceux qui ont aimé l’iPod touch à l’époque : léger, fin, presque invisible dans une poche. Sauf qu’en 2025, les usages ont changé. Entre les vidéos en 4K, les jeux mobiles, les appels en visio et les applis gourmandes, les besoins ne sont plus les mêmes.

Le risque, c’est que l’iPhone 17 Air séduise sur le papier, mais déçoive au quotidien. Un joli objet qu’on recharge deux fois par jour ? Pas sûr que ça colle avec l’image d’excellence qu’Apple veut maintenir.

Une keynote sous pression

Sauf surprise, le modèle sera présenté en septembre prochain. Et cette fois, tous les regards ne seront pas braqués sur les performances ou l’appareil photo, mais sur ce point bien précis : la batterie. Apple devra convaincre que son choix de design n’est pas un aveu de faiblesse technique.

En attendant, la promesse d’un iPhone aussi fin qu’un brin de papier commence déjà à faire débat. Et ce n’est que le début.